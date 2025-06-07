ماذا قال زيزو نجم الأهلي المصري في أول لقاء بعد انتقاله من الزمالك؟

قال أحمد مصطفى (زيزو) المنضم حديثا إلى الأهلي بطل مصر إن المدرب ستيفن جيرارد طلب التعاقد معه في الاتفاق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما استطلع رأي محمد صلاح هداف ليفربول.

وأعلن بطل الدوري المصري، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية، تعاقده مع زيزو في صفقة انتقال مجانية بعد نهاية عقده مع منافسه الزمالك.

وواصل الأهلي تدعيم صفوفه قبل خوض المباراة الافتتاحية للبطولة المستحدثة أمام إنتر ميامي يوم 15 يونيو بعدما تعاقد مع محمود حسن (تريزيجيه) جناح مصر ومحمد علي بن رمضان لاعب وسط تونس.

وقال زيزو في مقابلة مع محطة (إم.بي.سي) مصر 2 "تواصل جيرارد معي مطلع العام الحالي من أجل ضمي للاتفاق. أبلغني أنه يتابعني وأنه تواصل مع صلاح ليستعلم عني".

وأضاف "وافقت على العرض ولكن كان لا بد من موافقة الزمالك. قيمة العرض كانت 2.5 مليون دولار وهو عرض جيد لأنه كان قبل ستة أشهر من نهاية عقدي مع الزمالك".

ويلعب صلاح مع زيزو في منتخب مصر الذي يستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية نهاية العام الحالي.

ورحل زيزو عن الزمالك بعد نحو ستة مواسم، ساهم فيها بتتويج الفريق بلقبين في الدوري المصري ومثلهما في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال زيزو إنه تلقى العديد من العروض للعب في الدوري السعودي، لكن إدارة الزمالك رفضتها حتى مع اقتراب عقده من النهاية.

وانتقد الجناح الأيمن لمنتخب مصر إدارة ناديه السابق بسبب أسلوبها خلال مفاوضات تجديد عقده.

وأضاف "تعرضت إلى حملات ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي من مجلس إدارة الزمالك على مدار ثمانية أشهر للإساءة إلى سمعة لاعب لم يفتعل أي أزمة في النادي لمدة ست سنوات.

"معظم الأخبار كان هدفها الإساءة إلى سمعتي عند الجماهير".

وصف زيزو اللعب في صفوف الأهلي بأنه "ليس سهلا" وذلك بعد فترة طويلة مع الزمالك، لكنه قال إن لديه طموح كبير للنجاح مع فريقه الجديد.

وأضاف "اللعب بقميص منافس الفريق الذي قضيت معه ست سنوات ليس سهلا".

وتابع "انتقلت إلى الأهلي من أجل طموح جديد واللعب في بطولات كبرى. لدي أصدقاء وأفراد في عائلتي يشجعون الأهلي وهذا سيساعدني".

وسينضم زيزو إلى إمام عاشور وأشرف بن شرقي اللذين تزاملا معه في الزمالك قبل انتقالهما إلى الأهلي أيضا.