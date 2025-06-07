جورجينيو يرحل عن أرسنال إلى فلامنجو قبل كأس العالم للأندية

أعلن ناديا أرسنال وفلامنجو انضمام لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو إلى الفريق البرازيلي قبل كأس العالم للأندية لكرة القدم هذا الشهر بعد فسخ عقده بالتراضي مع أرسنال.

وانضم جورجينيو، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده مع أرسنال في نهاية الشهر الجاري، إلى فلامنجو بعقد يمتد حتى يوليو 2028.

وانتقل اللاعب الدولي الإيطالي المولود في البرازيل (33 عاما) إلى أرسنال قادما من تشيلسي في يناير 2023 وشارك في 78 مباراة في جميع المسابقات مع أرسنال.

احتل أرسنال المركز الثاني خلف ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الذي انتهى مؤخرا.

وقال أرسنال في بيان صدر في وقت متأخر أمس الجمعة "يمكننا تأكيد أننا توصلنا إلى اتفاق بالتراضي مع جورجينيو لإنهاء عقده بأثر فوري ليصبح لاعبا حرا".

بدأ جورجينيو مسيرته مع فريق هيلاس فيرونا الإيطالي قبل أن ينتقل إلى نابولي في 2014، وفاز بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس السوبر وكأس العالم للأندية خلال فترة وجوده مع تشيلسي.

لعب 57 مرة مع منتخب إيطاليا وفاز ببطولة أوروبا في 2020.

وقال الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى البرازيلي "ستكون أولى مهام جورجينيو مع فلامنجو في كأس العالم للأندية".

سيستهل فلامنجو مشواره في كأس العالم للأندية أمام الترجي التونسي يوم 16 يونيو في فيلادلفيا.

تقام بطولة كأس العالم للأندية الموسعة التي تضم 32 فريقا في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو في الولايات المتحدة وتبلغ قيمة جوائزها مليار دولار.