لوبيز مدرب قطر: أخشى من الحالة الذهنية أكثر من الإرهاق البدني

أكد الإسباني ماركيز لوبيز المدير الفني للمنتخب القطري أن التحضيرات جاءت قصيرة سواء بالنسبة لقطر أو الإمارات، مشيراً إلى أن المنتخب القطري حصل على دفعة معنوية هائلة بعد الفوز القاتل على أوزباكستان في الجولة الماضية.

ويلتقي المنتخب الإماراتي مع شقيقه القطري، في الثامنة مساء غد، الثلاثاء، على استاد آل نهيان بأبوظبي، في إطار الجولة السادسة من المجموعة الأولى بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" نعلم صعوبة المباراة خاصة وأن المنتخب الإماراتي جيد ويملك لاعبين مميزين ومدربا جيدا وبالتالي ستكون مباراة صعبة ".

وأضاف:" المباراة مختلفة عن لقاء الذهاب في الدوحة الذي انتهى لمصلحة الإمارات، ونحن مطالبون أن نكون أكثر تركيزاً غداً، وعندما نقدم أفضل ما لدينا نستطيع تحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع:" لا أعتقد أن اللاعبين يشعرون بالإرهاق نتيجة ضغط المباريات، والأمر الوحيد الذي أخشى منه هو الحالة الذهنية التي قد تؤثر على الأداء".

وأكد أنه يملك الخيارات لتعويض غياب المدافع عبد الله اليزيدي الذي تعرض لإصابة واستبعد من المنتخب، رغم أنه لاعب مهم ومؤثر في صفوف "العنابي".

وختم:" نلعب بجماعية ولكننا نواجه منافسين في النهاية وفي بعض الأحيان تحكم الأمور الفردية بعض المواقف، لذلك علينا أن نلعب بتركيز شديد أمام الإمارات".