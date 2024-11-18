بينتو: مباراتنا مع قطر ليست الفرصة الأخيرة للتأهل للمونديال

أكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على أهمية وصعوبة المواجهة التي تجمع "الأبيض"، غداً الثلاثاء، على استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، مشدداً في الوقت ذاته على أن مباراة الغد لن تحسم التأهل إلى المونديال، وأن المنتخب سيقاتل في كل مبارياته من أجل الفوز.

وقال في المؤتمر الصحفي للحديث عن مواجهة قطر:" أتوقع مباراة صعبة أمام منتخب جيد للغاية ويملك عناصر بجودة عالية وخبرات كبيرة، وفاز بكأس آسيا في آخر نسختين ولعب كأس العالم 2022، كما يملك مدرباً يعرف كرة القدم القطرية جيداً لذلك ندرك أنها مباراة مهمة لكلا المنتخبين، ونعلم أننا قادرون على منافستهم".

وأضاف:" مطالبون ببذل مجهود كبير والظهور بصورة قوية، استعداداتنا سارت بصورة مختلفة بعض الشيء، وركزنا على استشفاء اللاعبين، وتجهيزهم بدنياً وذهنياً، خصوصاً وأن هناك عناصر لا تشارك بشكل منتظم مع أنديتها".

وتابع:" المباراة ليست الفرصة الأخيرة للتأهل إلى المونديال بشكل مباشر، وكما قلت سابقاً هناك أكثر من طريقة للوصول لكأس العالم، وإن إيران وقطر قبل بداية التصفيات هما المرشحان، لذلك يجب علينا بذل قصارى جهدنا للفوز".

وأشار بينتو إلى جاهزية المدافع خليفة الحمادي الذي كان قد تعرض لإصابة طفيفة في مباراة قيرغيزستان في الجولة الماضية، لافتاً إلى أن الأهم بالنسبة له كمدرب ليس في كيفية تسجيل الأهداف وإنما خلق الفرص ووضع اللاعبين في مواقف سانحة للتسجيل، وقال:" ليس مهماً كيف تسجل الأهداف سواء جاءت من لعب مفتوح أو من كرات ثابتة أو ضربات جزاء، خلال 5 مباريات في التصفيات سجلنا في 3 مباريات، وأمام أوزباكستان كان لدينا الفرصة للتسجيل ولكن لم نستغلها، بينما المباراة الوحيدة التي لم نقدم فيها أداء هجومياً هي مواجهة إيران، لذلك نحن مطالبون في مواجهة قطر بضرورة استغلال المواقف الهجومية والحفاظ على نظافة شباكنا".

ويرى بينتو صعوبة تكرار سيناريو مباراة الذهاب التي انتهت لمصلحة "الأبيض" 3-1، وقال:" من الصعب أن يحدث سيناريو مشابه، وهذا الأمر لا يتكرر مرتين في كرة القدم، شاهدت مباراتنا السابقة مع قطر ومباريات أخرى، وهو منتخب لديه مرونة تكتيكية ومن الصعب التوقع بأي تكتيك سيلعب، وعملنا على وضع الطريقة والسيناريو الأنسب لموجهتهم".