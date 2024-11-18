حقيقة رحيل البرازيلي نيمار عن الهلال السعودي

ذكر تقرير سعودي أن مصادر متعددة، نفت الأنباء المتداولة، عن نية نادي الهلال السعودي في فض تعاقده مع البرازيلي نيمار جونيور مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وانتقاله إلى سانتوس البرازيلي.

ففي الرياض، أكد مصدر مسؤول في الهلال لصحيفة" الرياضية" السعودية" أن المعلومات المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة".

وكانت وسائل إعلام عالمية تناقلت الخبر دون إسناده إلى مصادر رسمية من الأطراف كلها.

أمام ذلك، سخر البرازيلي ماركوس موتا، محامي نيمار، في حديثه لـ"الرياضية" من الأخبار التي ربطت نيمار بنادي سانتوس، وقال: "هذا خبر مثير للسخرية جدا، فالأمر بعيد تماما، ولم يتم التطرق إليه من الأساس".

من جانب آخر، أوضح لـ"الرياضية" مارسيو كالفيس، مستشار مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس البرازيلي، أنه ليس لديه معلومات حول ما تروج له الصحف العالمية بشأن عودة نيمار إلى النادي.

بدورها تواصلت "الرياضية" مع الفريق الإعلامي للنجم البرازيلي، الذي علق: "ليس لدينا أي تعليق، خاصة بشأن الشائعات والتكهنات، لا يزال نيمار لاعبا في الهلال وكل ما ينشر حول الاتفاق مع سانتوس غير صحيح".

وخرجت أنباء إعلامية من الصحافي الأرجنتيني سيزار ميرلو مفادها أن النجم البرازيلي اتفق مع سانتوس على العودة، إضافة إلى ذلك يعمل حاليا على إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربطه مع بطل دوري روشن السعودي الموسم الماضي.

يشار إلى أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس أدرج نيمار /32 عاما/ ضمن القائمة الآسيوية التي تسمح بمشاركة اللاعبين الأجانب بشكل كامل، بينما استبعده من الأسماء المدرجة في دوري روشن السعودي، وكأس الملك، وحل بدلا منه مواطنه رينان لودي.

يذكر أن نيمار انضم إلى الأزرق العاصمي الصيف قبل الماضي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسمين، وخاض معه 7 مباريات، 3 في دوري روشن السعودي، و4 في دوري أبطال آسيا، نجح فيها بإحراز هدف وحيد، وتقديم 3 تمريرات حاسمة.