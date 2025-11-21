سوزا: بعد 20 محاولة الكرة أنصفت الفرسان بهدف بالا «العالمي»

وصف البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، فوز فريقه على خورفكان بهدف دون رد بالمهم ضمن هذه الجولة، مشيراً إلى أن فريقه سيطر على مجريات اللقاء وسدد أكثر من 20 كرة نحو مرمى حارس خورفكان أحمد حمدان الذي تألق في الذود عن مرمى فريقه. ولفت إلى أنه رغم ضياع عديد الفرص التي أتيحت للاعبين خلال المباراة، إلا أن كرة القدم أنصفتهم في النهاية بهدف أقل ما يُوصف بأنه عالمي جاء عن طريق بالا، والذي كفل لهم النقاط الثلاث والعودة من خورفكان بنتيجة الفوز.

وقال المدرب سوزا إنه غير قلق من ضياع الفرص ومن تسجيل هجوم شباب الأهلي لسبعة أهداف في الدوري حتى الآن، مشيراً إلى أنه بعد عودة المصابين ستكون وضعية الفرسان مختلفة، وسنحاول الضغط على أندية المقدمة بعد الحفاظ على المركز الثالث برصيد 17 نقطة خلف الوحدة الوصيف الذي يتفوق عليهم بفارق الأهداف.

وتابع: سنطوي هذه الصفحة، وأمامنا مباراة في دوري أبطال آسيا ضد الغرافة القطري، ولن تكون هناك أي فرصة لاستشفاء اللاعبين.

بدوره قال حسن العبدولي، مدرب خورفكان: أتحمّل الأخطاء، وقدمنا مباراة بطولية، والفريق لا يعاني بدنياً، مشيراً إلى أن تفاصيل طفيفة حرمت الفريق من الخروج ولو بنقطة التعادل ضد شباب الأهلي.

ونوّه إلى أن الجانب البدني مطمئن، ويسعى الجهاز الفني لعلاج معضلة الأخطاء الفردية، لكن أعود وأقول: لاعبو خورفكان أبطال، والفريق له شخصيته في خارطة دوري المحترفين، ونوجّه اعتذارنا لجمهور النادي، والتعويض حتماً سيكون في قادم المباريات.