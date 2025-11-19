منتخب بالكامل مولود خارج البلاد.. كوراساو الجزيرة الصغيرة تدخل تاريخ كأس العالم



منحت كأس العالم 2026 المكونة من 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة الفرصة لمنتخبات، ربما لم يعرف بها أحد من قبل، للظهور على مسرح الحدث العالمي المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل. إحدى هذه الدول هي كوراساو، الجزيرة الصغيرة التي تقع في البحر الكاريبي شمال غرب فنزويلا، وتبلغ مساحتها 444 كيلومتراً مربعاً، وبعدد سكان يبلغ نحو 156 ألف نسمة، لتصبح أصغر دولة في التاريخ من حيث عدد السكان تتأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد أن كانت أيسلندا هي صاحبة هذا الرقم عندما شاركت في مونديال روسيا 2018، وعدد سكانها 350 ألف نسمة.



وكتب منتخب كوراساو المعروف باسم «الموج الأزرق» واحدة من أكثر القصص إلهاماً في التصفيات، وحجز مقعده في المونديال بعد تأهله التاريخي بجانب بنما وهايتي عن قارة أمريكا الشمالية والوسطى، وذلك بعد أن خرج بنتيجة التعادل 0-0 أمام مضيفه منتخب جامايكا، ليعتلي صدارة المجموعة الثانية في المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات الكونكاكاف.

وكوراساو هي دولة ذات حكم ذاتي تابعة لمملكة هولندا، وحلت في 2010 مكان ما كان يعرف بجزر الأنتيل الهولندية رغم أن جذورها تعود إلى ما قبل ذلك، ويتحدث سكانها أربع لغات هي الهولندية ولغة محلية معروفة باسم بابيامنتو، إضافة إلى الإنجليزية والإسبانية.



قاد كوراساو خلال التصفيات المدرب الهولندي المخضرم، ديك أدوفكات، ومعه قدمت أفضل مستوى لها على الإطلاق، إذ لم تتعرض لأي هزيمة في عشر مباريات كاملة، وقدم المنتخب ذو الصبغة الهولندية عروضاً قوية، حيث لم يكن أحد يتوقع أن تصمد أمام اختبارات صعبة ضد منتخبات لها باع أكبر منها في منطقة الكاريبي، مثل جامايكا وترينداد وتوباغو وبرمودا، ولكن مع ذلك واصل المنتخب تألقه، وكان انتصاره 2-0 على جامايكا في مباراة الذهاب أبرز محطاته، إلى جانب الفوز العريض 7-0 في برمودا، وأكد أحقيته بالتأهل إلى كأس العالم بالتعادل في الجولة الأخيرة مع جامايكا.

الغريب أن لاعبي منتخب كوراساو ولدوا جميعاً خارج البلاد، في سابقة تعد الأولى من نوعها، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، التي أكدت أن منتخب الموج الأزرق سيغير القواعد ويعيد تشكيل مفهوم الهوية الوطنية في كرة القدم.



وذكر التقرير أن المنتخب المتأهل إلى كأس العالم ضم قائمة من 24 لاعباً ولدوا في أوروبا، وتحديداً في مدن هولندية مثل أمستردام وروتردام وإمين وغرونينجن، وهو أمر طبيعي نتيجة علاقة الدولة التابعة لهولندا، حيث يحمل كل مواطنيها جوازاً هولندياً، ما فتح الباب لعدد كبير من اللاعبين الذين لم يجدوا فرصة المشاركة مع هولندا لتمثيل منتخب كوراساو، لذا يعتمد المنتخب على المواهب الهولندية وبعض اللاعبين المقيمين في بريطانيا.

وضمت تشكيلة كوراساو مدافع ليفينغستون جوشوا برينيب، ولاعب خط وسط روثرهام، أرياني مارثا، ومهاجم ميدلسبروه، سونتي هانسن. لاعب واحد فقط كان بإمكانه أن يغير طبيعة منتخب كوراساو باعتباره الوحيد المولود داخل البلاد، هو تاهيث تشونغ، لاعب خط وسط شيفيلد يونايتد، والذي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، لكنه لم يشارك في المعسكر الأخير بداعي عدم الجاهزية، لتكون القائمة بالكامل من لاعبين من خارج جزيرة كوراساو.



