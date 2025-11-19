إسماعيل مطر: «الأبيض» افتقد أصحاب الخبرة.. ولم نتدارك الأخطاء السابقة



أكد قائد المنتخب الوطني الأول السابق، إسماعيل مطر، أن «الأبيض» افتقد العناصر من أصحاب الخبرة خلال تصفيات كأس العالم 2026 التي ودعها المنتخب بعد الخسارة من شقيقه العراقي 1 ـ 2 على ملعب البصرة الدولي، مشيراً إلى أن المنتخب رغم أنه ظهر بشكل أفضل عن مباراة الذهاب في أبوظبي إلا أن اللاعبين لم يستغلوا أفضليتهم في حسم نتيجة اللقاء.

وقال مطر عقب خسارة المنتخب وتوديع حلم المونديال: «المنتخب قدم مباراة ممتازة، وخرج بالصورة التي كنا نتمناها، ولكن في مثل هذه المباريات عليك استغلال الفرصة التي سنحت لتعزيز الفوز بعد التقدم بهدف في الشوط الثاني، لكن للأسف لم يتم استغلالها».



وأضاف: «من وجهة نظري أن توفر الخبرات تعد من أصعب الأشياء في كرة القدم، والخبرات لم تكن موجودة بكثرة في المنتخب الوطني لأنها تحتاج إلى وقت، وأغلب العناصر التي لعبت مع المنتخب لا تمتلك الخبرات الدولية الكافية». وتابع: «ما يخفف من الحزن ووطأة عدم التأهل إلى كأس العالم أن المنتخب قدم صورة مغايرة عن المباريات السابقة، وكان بإمكانه الخروج بنتيجة أفضل لكن في النهاية هذه هي كرة القدم».



وأوضح مطر أن المنتخب عانى بسبب الكرات الثابتة التي أطاحت به من التصفيات، مضيفاً: «الشيء الوحيد الذي لم يتعامل معه منتخبنا بالطريقة الصحيحة هو الكرات الثابتة، مثلما حدث في مباراة الذهاب، وكذلك في مواجهة قطر، والمنتخبات الأخرى استغلت هذا الضعف الواضح في «الأبيض»، ولم يتم تدارك هذه الأخطاء».

وختم: «أكثر ما يحزن أن ترى خسارة «الأبيض» بالأخطاء نفسها وكأنها إعادة للمباريات نفسها ما أثر في نتائج المنتخب رغم أنه لعب مباراة جيدة أمام العراق».