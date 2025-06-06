6 أندية «هواة» تكمل أجهزتها الفنية

سارعت 6 من أندية دوري الدرجة الأولى «الهواة» في الانتهاء من تعيين أجهزتها الفنية، تأهباً للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026، ونجح فريق يونايتد من تصدر العناوين، بعد تعاقده مع المدرب الإيطالي أندريا بيرلو مديراً فنياً للجهاز الفني للفريق، الذي أنهى الموسم الرياضي الأخير في المركز الرابع، برصيد 45 نقطة، مع تصدر سماوي الهواة لصدارة عدد الأهداف بـ 56 هدفاً، كأقوى هجوم في المسابقة، وكشف دبا الحصن الهابط من دوري الأضواء والشهرة مبكراً، عن هوية مدربه الجديد، بعد أن أعاد المصري طارق السيد مدرباً للمحاربين، بعد نجاح السيد قبل موسمين في كتابة تاريخ جديد للحصن، والذي أعاده من جديد للعب في دوري المحترفين للمرة الأولى للفريق الحصناوي في عصر الاحتراف، والثانية في تاريخ النادي لدوري الكبار، بعد أن صعد الحصن موسم 2003 - 2004 لدوري الأضواء والشهرة، ما يؤكد جدية إدارة دبا الحصن في العودة مجدداً لدوري المحترفين.

كما أعلن نادي حتا رسمياً، التعاقد مع المدرب المواطن وليد عبيد، وذلك خلفاً لمواطنه محمد الجالبوت، الذي انتهى عقده مع الإعصار مع نهاية موسم دوري الأولى الأخير.

وغير بعيد عن دبا الحصن، فقد جدد نادي العروبة الهابط الأول لدوري الهواة، عقد مدربه البرتغالي اندريا جاسمينز، بعد تصديه للمهمة مع نهاية دوري المحترفين، وقيادته لأخضر الفجيرة إلى تحقيق نتائج لافتة، كان آخرها تحقيق الفوز على دبا الحصن في الجولة الأخيرة بنتيجة 2 - 1، لكن تفريط الفريق في نتائج الدور الأول، عجّل هبوطه لدوري الدرجة الأولى، وفي نادي الفجيرة، قررت إدارة النادي الاستغناء عن المدرب الفرنسي ألكسندر توريس، وتعيين مساعده ومواطنه كمال تاسيل خلفاً له، خصوصاً أنه العالم ببواطن الأمور في فريق الذئاب، من خلال وجوده بالقرب من المدرب السابق غارسيا.

وأكمل الحمرية التعاقد مع المدرب الصربي زوران بوبوفيتش، المدرب السابق لدبا الفجيرة، والذي قاد النواخذة إلى الصعود قبل 3 مواسم، وسيحل زوران خلفاً لمدرب الحمرية المواطن عيد باروت.

ولم تعلن بقية أندية الهواة عن تجديد أو إقالة أجهزتها الفنية، في انتظار تحديد روزنامة الموسم الكروي الجديد.