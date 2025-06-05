مجلس إدارة الحمرية يخطط لإنجازات جديدة في الموسم المقبل

عنابي السباحة يحصد 57 ميدالية ملونة



عقد مجلس إدارة نادي الحمرية الرياضي اجتماعاً، تم فيه استعراض حصيلة نتائج الفرق في الألعاب الفردية والجماعية، خلال الموسم الرياضي 2025- 2024، حيث أثنى على الأداء المميز للفرق، موجهاً برفع سقف التطلعات، وتكثيف الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات في الموسم المقبل.

وبحث الاجتماع، الذي ترأسه حميد الشامسي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للنادي، ترتيبات الموسم المقبل لمختلف الألعاب، وفي مقدمتها الفريق الأول والمراحل السنية، بما يضمن تقديم مستويات مشرفة، تليق باسم النادي، كما رحب حميد الشامسي بخطوة التعاقد مع المدرب الصربي، زوران بوبوفيتش، ليتولى قيادة عنابي الهواة خلال الموسم الكروي الجديد، مشيداً بالخبرات الكبيرة، التي يتمتع بها المدرب، الذي قاد من قبل دبا الفجيرة للصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.

كما تطرق الاجتماع أيضاً لاستعدادات النادي للمشاركة في برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، وحرصه على توفير أنشطة وخدمات صيفية، تلبي تطلعات المشاركين ضمن الملتقى الصيفي.

تألق عنابي السباحة

على صعيد منفصل حصد فريق الحمرية للسباحة المركز الثاني بعد نيله لـ 57 ميدالية ملونة في النسخة الخامسة من كأس أبطال السباحة، التي احتضنتها مجمع حمدان الرياضي بدبي، وجاء توزيع الميداليات الـ57 في كلاتي: 6 ذهبيات، و17 فضية، ثم 34 برونزية، مكنت الفريق من جمع 2359 نقطة، ليظفر بكأس المركز الثاني على مستوى الترتيب العام للبطولة.

بدوره أثنى سالم الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، على «عنابي» السباحة ومكونات الفريق من إداريين ومدربين ولاعبين، ومدى حرصهم على بلوغ منصات التتويج في كل البطولات.

بدوره أعرب المدير الفني للفريق، الكابتن أحمد جمال الدين، عن سعادته بما حققه «العنابي» من ميداليات وكأس المركز الثاني في البطولة، خاصة أنها شهدت مشاركة 950 سباحاً مثلوا 29 نادياً وأكاديمية.