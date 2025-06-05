وليد عبيد يبحث عن إنجاز ثالث مع «الإعصار»



أعلن نادي حتا لكرة القدم التعاقد مع المدرب الوطني، وليد عبيد، والذي سبق أن قاد الإعصار للصعود لدوري المحترفين في مناسبتين، ليحل المدرب للمرة الثالثة في قلعة الإعصار، وذلك خلفاً لمواطنه محمد الجالبوت، وتمكن المدرب المواطن وليد عبيد من قيادة حتا في مناسبتين للتأهل للعب في دوري المحترفين، وهو الإنجاز الذي جعله أكثر المدربين المواطنين نجاحاً في تحقيق حلم الصعود، بعد أن تخصص بقيادة الفرق التي دربها في دوري الدرجة الأولى للتأهل إلى دوري المحترفين، إذ نجح في تصعيد نادي حتا مرتين كونه مدرباً أول، في الموسمين، 2015-2016

و2018-2019، وسبق له النجاح أيضاً مساعداً للمدرب المصري أيمن الرمادي في تأهل نادي دبي موسم 2009-2010، وأسهم مع الرمادي أيضاً في تأهل اتحاد كلباء موسم 2013-2014، محققاً أربعة إنجازات مع ثلاثة فرق لم يتمكن أي من المدربين المواطنين تحقيقها.

