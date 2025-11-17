لماذا فكّر محمد صلاح في العودة للأهلي أو الزمالك؟

كشف محمد صلاح نجم ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه فكر في العودة إلى أحد قطبي الكرة المصرية، الأهلي أو الزمالك، بعد فترة قصيرة من احترافه في بازل، مرجعا ذلك إلى عدم تأقلمه في سويسرا قبل أن يغير من طريقة تفكيره.

ويخوض صلاح (33 عاما) مشوارا احترافيا رائعا في أوروبا، بدأ عام 2012 بعد انتقاله من المقاولون العرب إلى بازل قبل اللعب في تشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما في إيطاليا قبل أن يستقر في ليفربول بداية من عام 2017.

وقاد صلاح ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وفاز بجائزة هداف الدوري وأفضل صانع لعب إلى جانب جائزة أفضل لاعب في الموسم المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وقال صلاح في جلسة حوارية مع طبيب القلب العالمي مجدي يعقوب الحاصل على لقب سير بثته محطة أون سبورت التلفزيونية "فكرت كثيرا في العودة إلى مصر واللعب للأهلي أو الزمالك.

"ثم قلت لنفسي 'أريد أن أحقق شيئا مختلفا في أوروبا، علي التوقف عن التفكير بهذه الطريقة لأنني سأعود لمصر' لأنني لم أكن أرغب في العودة (من سويسرا) بعد شهرين فقط".

وأضاف "كنت سأشعر بالفشل إذا عدت لمصر بسبب الضغوط وعدم التأقلم والأعذار. بدأت أغير تفكيري وأعطي كل شيء لكرة القدم".

وأشار صلاح، الذي قاد مصر للتأهل لكأس العالم مرتين ضمن اخر ثلاث نسخ بما في ذلك كأس العالم المقبلة بأمريكا الشمالية، إلى إنه كان يريد أن يصبح أيقونة شعبية مثل محمود الخطيب نجم الأهلي السابق، والرئيس الحالي للنادي، وحسن شحاتة نجم الزمالك السابق والذي قاد مصر كمدرب للفوز بثلاث نسخ متتالية لكأس الأمم الأفريقية بين عامي 2006 و2010.

وتابع متحدثا عن الصعوبات التي واجهها في بداية حياته "كنت أخشى الرد على المدربين (حتى لا أجلس على مقاعد البدلاء)، وأدخل أبكي في دورات المياه... كنت أرغب فقط في أن أصل (لحلمي)".

وانتقد اللاعب المصري الوحيد الفائز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول سلوك بعض اللاعبين المصريين.

وقال "نحن ننام في السادسة أو السابعة صباحا ونستيقظ في الثانية أو الثالثة ظهرا لنخوض المران ثم ننام مجددا أو نسهر حتى الثالثة أو الرابعة صباحا.

"أشعر أن هذا لا يزال موجودا عندما أعود للمنتخب".

وينافس صلاح على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا إلى جانب المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان والنيجيري فيكتور أوسيمن هداف غلطة سراي، والتي ستقدم في حفل تستضيفه الرباط في 19 نوفمبر الجاري.

وسبق لصلاح الحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين من قبل في إنجاز لم يحققه أي لاعب مصري من قبل.