حبس أحمد فتوح لاعب الزمالك المصري سنة مع إيقاف التنفيذ

قضت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة مرسي مطروح المصرية بحبس أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، لمدة عام وتغريمه 20 ألف جنية مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات في واقعة اتهامه بالقيادة تحت تأثير جوهر الحشيش المخدر وقتل أمين شرطة وهو السيد الشبكي عن طريق الخطأ على طريق الساحل الشمالي.

واستمعت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة إلى مرافعة دفاع لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم "أحمد فتوح" أحرز - في الحادي عشر من أغسطس 2024- جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت في التحقيقات، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه (السيد أحمد الشوبكي) عن طريق الخطأ، ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.