طرح تذاكر كأس القارات للأندية «قطر 2025» للبيع



أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس القارات للأندية لكرة القدم في قطر عن طرح تذاكر المباريات للبيع حصرياً لحاملي بطاقات فيزا خلال الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر الجاري، بينما سيتم طرح التذاكر على نطاق أوسع في 23 نوفمبر.



وتستضيف دولة قطر المباريات الثلاث الختامية من كأس القارات للأندية، في 10 و13 و17 ديسمبر المقبل في استاد أحمد بن علي، أحد الاستادات المونديالية التي شهدت مباريات في كأس العالم «قطر 2022» التاريخية.



وستتوّج البطولة السنوية المرموقة أفضل نادٍ في العالم لعام 2025، حيث تتنافس الأندية المشاركة للفوز بثلاثة ألقاب، هي: ديربي الأمريكتين، وكأس التحدي، وكأس القارات للأندية.



ويمكن للمشجعين شراء تذاكر المباريات الثلاث التي تتوفر ضمن ثلاث فئات، وبأسعار تبدأ من 20 ريالاً قطرياً، ويمكن شراء 6 تذاكر كحد أقصى للشخص الواحد لكل مباراة.



وتتوفر التذاكر رقمياً، وتشمل خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من أصحاب الهمم.



يذكر أن كروز أزول المكسيكي سيواجه بطل كأس كونميبول ليبرتادوريس يوم 10 ديسمبر في ديربي الأمريكتين، بينما يلتقي بطل ديربي الأمريكتين مع بيراميدز المصري يوم 13 ديسمبر المقبل في كأس التحدي، في حين تقام المباراة النهائية لكأس القارات يوم 17 ديسمبر بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبطل كأس التحدي.



وكانت قطر قد استضافت النسخة الأولى من كأس القارات للأندية بشكلها الجديد في العام الماضي، التي شهدت تتويج نادي ريال مدريد باللقب في استاد لوسيل الأيقوني.



وتقام مباريات كأس القارات للأندية خلال أيام الراحة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر وتقام في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، ما يسلط الضوء على الإمكانات الاستثنائية لدولة قطر في استضافة أكثر من بطولة كبرى في الفترة نفسها.