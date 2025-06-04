كابادزه مدرب منتخب أوزبكستان: وضعنا جيد في المجموعة لحسم التأهل

أكد تيمور كابادزه، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان، جاهزية لاعبيه لمواجهة الإمارات، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم باستاد آل نهيان: «المباراة مهمة بالنسبة لنا، ونسعى للفوز لحسم التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخنا، كل اللاعبين جاهزون فنياً وبدنياً من أجل تقديم مباراة كبيرة».

وأضاف: «أعتقد أننا في وضع جيد في المجموعة، ونمتلك فرصاً عدة لحسم التأهل».

واختتم: «بالطبع قمت بتحليل أداء منتخب الإمارات، وأعلم بتغيير الجهاز الفني، الذي أصبح يقوده كوزمين، وهو مدرب صاحب خبرات كبيرة في الإمارات، لكن المهم بالنسبة لنا طريقة لعبنا، وكيف سنتعامل مع المباراة من النواحي كافة».

من جهته قال لاعب المنتخب الأوزبكي، جلال الدين مشاريبوف: «إن اللاعبين سيخوضون واحدة من أهم المباريات في مسيرة الكرة الأوزبكية، ويمكننا صناعة التاريخ رغم أن المهمة لن تكون سهلة، لذا يجب أن نلعب بكامل طاقتنا، وبتركيز شديد لتحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن المنتخب الأوزبكي يستحق التأهل قياساً بما قدمه طوال مشوار التصفيات».