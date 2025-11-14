هل يكون كريستيانو رونالدو آخر ضحايا البطاقة الحمراء؟



بدأ السؤال يحاصر أذهان الجميع، هل يكون كريستيانو رونالدو ضحية أخرى للبطاقة الحمراء؟ وهل تنتهي مسيرة الدون البرتغالي في الملاعب بعد تعرضه للطرد أمام منتخب أيرلندا الشمالية في التصفيات الأوروبية لمونديال 2026، خاصة في ظل احتمالية أن يأتي قرار الإيقاف لثلاث مباريات، وربما لفترة زمنية أطول، حسب تقديرات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لواقعة الطرد نفسها!



كريستيانو رونالدو كان قد صرح قبل أيام قليلة أنه في طريقه إلى الاعتزال، وأنه لا يستبعد أن يأتي القرار في وقت قريب، ولكن هل يكون قرار كريستيانو رونالدو بالاعتزال أقرب مما يتوقعه الجميع، بل حتى أقرب مما يتوقعه أسطورة الكرة البرتغالية نفسه؟



كرة القدم قدمت نماذج عدة لأساطير ونجوم كبار قرروا الاعتزال بعد تلقيهم البطاقة الحمراء، مفضلين إنهاء مسيرتهم على العودة إلى الملاعب، وذلك بعد حالات طرد شهيرة وإيقافات طويلة عن اللعب.



انتهت مسيرة أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان في الملاعب بعد «نطحة» ماركو ماتيراتزي التي تلقى على إثرها البطاقة الحمراء في المباراة النهائية لمونديال 2006 في ألمانيا، حيث قرر الاعتزال مباشرة على الرغم من وجود تقارير كانت تتحدث عن نية زيدان الاستمرار في الملاعب، على الأقل، موسمين.



الاعتزال كان أيضاً قرار الهولندي الشهير إدغادر ديفيدز، عندما تلقى البطاقة الحمراء الثالثة في موسم 2013، والخامسة له مع نادي بارنت الذي يلعب في الدرجات الصغرى في إنجلترا، وكان حينها لاعباً ومدرباً للنادي، فقرر الاعتزال، معتبراً أن قضاة كرة القدم في إنجلترا يترصدونه.



وودع المدافع الألماني يورغن كولر الذي حصل على لقب المونديال مع بلاده عام 1990 في إيطاليا ملاعب كرة القدم، بعد أن تعرض للطرد في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2002، عندما تلقى بطاقة حمراء مباشرة في الشوط الأول من المباراة النهائية التي جمعت بين فريقه بروسيا دورتموند الألماني وفينورد الهولندي، مع احتساب ركلة جزاء على فريقه افتتح بها فينورد النتيجة في المباراة التي انتهت لمصلحة الفريق الهولندي 3 - 2، وتوج حينها باللقب.



هولندي آخر انتهت مسيرته بالطرد، حيث قرر مارك فان بوميل قائد منتخب هولندا ولاعب آيندهوفن وبرشلونة إنهاء مسيرته بعد تلقيه إنذاراً أصفر ثانياً وبالتالي مغادرة مباراة فريقه أمام تفينتي.

الغريب في الأمر أن فان بوميل كان يخطط للاعتزال فعلاً بعد نهاية المباراة عقب موسم سيئ مع آيندهوفن، إلا أن الطرد لم يمنحه فرصة وداع جمهور الفريق بشكل يناسب تاريخه ومكانته في الكرة الهولندية.



وعرف أسطورة الكرة التشيلية إيفان زامورانو المصير نفسه، فبعد تعرضه للطرد خلال مباراة فريقه كولو كولو أمام كوبريلوا، بعد اعتدائه على حكم اللقاء، قرر اتحاد الكرة في تشيلي معاقبة نجم ريال مدريد وإنتر ميلانو السابق بالإيقاف 11 مباراة، ليتخذ المهاجم التاريخي لمنتخب تشيلي قرار الاعتزال وهو في سن الـ36 عاماً.