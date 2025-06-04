خالد عيسى: لم أصادف مدرباً طوال مسيرتي مثل كوزمين

قال خالد عيسى، حارس مرمى المنتخب الوطني، إن اللاعبين محظوظون باللعب تحت قيادة مدرب مثل الروماني كوزمين، مشيراً إلى أن تحضيرات "الأبيض" لمواجهة أوزبكستان سارت بشكل جيد، والأجواء كانت أكثر من إيجابية، والجميع متكاتف لتحقيق هدف التأهل إلى كأس العالم.

وأضاف عيسى: "أعتبر نفسي محظوظاً بالعمل مع كوزمين قبل إنهاء مسيرتي الكروية، لأني كنت أسمع عنه عندما تولى تدريب أندية شباب الأهلي والشارقة والعين من قبل، فهو مدرب محنّك ويعرف كيف يستخرج أفضل ما في اللاعبين.

اقتربت من 15 عاماً في الملاعب، ولم أصادف مدرباً استطاع فهم اللاعبين والتواصل معهم بهذه الطريقة خلال أسبوع واحد فقط، حيث لم تكن هناك أي صعوبة في إيجاد التفاهم والتجانس بين المجموعة ككل".

وتابع: "أرى أننا أقرب للصعود أكثر من أي وقت مضى، لكن لتحقيق ذلك علينا تقديم التضحيات، ولا بد أن يعلم الجميع، سواء اللاعبون أو المدربون أو الجمهور أو حتى مسؤولو اتحاد الكرة، أن الهدف واحد، والجميع في مركب واحد، وأي كلمة أو جملة قد تؤثر معنوياً بشكل كبير على المنتخب في الفترة المقبلة".

وأتم: "أمامنا مباراتان في غضون 5 أيام، ونحن مطالبون بالتركيز وتقديم كل ما لدينا، والنتيجة تبقى في علم الغيب".