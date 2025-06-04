كوزمين: سنحارب من أجل حلم هذه الأمة

أكد أولاريو كوزمين، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أنه سيحارب مع لاعبي "الأبيض" لتحقيق حلم الشعب الإماراتي بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن مواجهة أوزبكستان صعبة، ولكن الجميع جاهز للتضحية من أجل تحقيق الفوز في هذه المرحلة الحاسمة.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الأوزبكي في الثامنة من مساء غد الخميس، على استاد آل نهيان بأبوظبي، في مواجهة لا خيار فيها أمام "الأبيض" سوى الفوز للإبقاء على آماله في التأهل المباشر إلى المونديال.

وقال كوزمين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "شرف وفخر لي أن أتواجد هنا اليوم، وأتمنى مع اللاعبين أن نحقق حلم كل الإمارات. بالطبع لن تكون مرحلة سهلة، لكننا جاهزون للتضحية، وسنحارب من أجل فرصنا وحلمنا".

وأضاف: "سنخوض مواجهة صعبة أمام واحد من أفضل فرق آسيا، عملنا بشكل جيد خلال فترة المعسكر، وحاولنا الاستفادة من كل شيء، وعلينا اللعب بروح وعزيمة وإصرار خلال المباراة".

وتابع: "نؤمن بفرصنا، وقلت للاعبين إن الشيء الوحيد الذي علينا أن نحارب بقوة من أجله هو هذا الحلم. بالطبع، عندما يتولى مدرب جديد المهمة، يحاول تطبيق أفكار جديدة، والأمر الجيد أنني أعرف اللاعبين منذ فترة طويلة ولدينا تواصل جيد، ورأيت مدى حماسهم ورغبتهم في بذل أقصى جهد خلال التدريبات، لدرجة أنني اضطررت لإيقاف التدريبات أكثر من مرة لتهدئة اللاعبين".

وختم: "لا أفكر في أسماء بعينها في المنتخب، سواء من نادي الشارقة أو غيره، كوني كنت المدرب السابق للفريق، فجميع اللاعبين متساوون بالنسبة لي، والعنصر الأفضل والأجهز هو من سيشارك في اللقاء، خاصة وأن المجموعة الحالية هم الأفضل في الدولة".