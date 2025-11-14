وفاة محمد صبري نجم الزمالك المصري السابق في حادث مأساوي

توفي اليوم محمد صبري، لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج في قناة الزمالك، في حادث سير مأساوي وقع بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، عن عمر يناهز 51 عاما.

وذكرت مصادر أمنية أن الحادث وقع أثناء قيادة صبري لسيارته في أحد الطرق الجانبية، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم مباشرة بجدار مبنى قيد الإنشاء، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأوضحت المعاينة الأولية للحادث أن السبب المحتمل هو فقدان السيطرة المفاجئ للسيارة، دون وجود أي دلائل تشير إلى تدخل طرف آخر.

وأسفر التصادم عن أضرار جسيمة في السيارة، ولم يتمكن أي من المتواجدين من تقديم المساعدة قبل فوات الأوان، وفق التحريات الأمنية.

وأثارت وفاة محمد صبري صدمة كبيرة في الوسط الرياضي المصري، خاصة بين جماهير نادي الزمالك، الذين عبروا عن حزنهم العميق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولد محمد صبري في 7 أبريل 1974 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبدأ مسيرته الكروية في صفوف فريق الزمالك عام 1993 تحت قيادة محمود الجوهري، واستمر مع الفريق حتى عام 2003، محققا 11 بطولة متنوعة، من بينها الدوري المصري مرتين، كأس مصر مرتين، دوري أبطال أفريقيا، السوبر الأفريقي ثلاث مرات، السوبر الأفروآسيوي مرة، وكأس السوبر المصري ثلاث مرات.

بعد رحيله عن الزمالك، لعب صبري لفترة قصيرة في نادي الاتحاد السكندري، كما انضم لفريق كاظمة الكويتي لفترة وجيزة، وبعد اعتزاله كرة القدم عام 2004، اتجه إلى العمل الإعلامي، حيث قدم عدة برامج ناجحة على قناة الزمالك، ما جعله شخصية محبوبة لدى جماهير النادي.