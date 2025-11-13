هدف عمرو ناصر في مرمى الأهلي ضمن قائمة مختصرة لجائزة بوشكاش



كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزتي بوشكاش ومارتا لأجمل هدف في فئتي الرجال والسيدات ضمن جوائز الأفضل (ذا بست) للعام الحالي والتي ضمت هدف عمرو ناصر، مهاجم فاركو وقتها، في مرمى الأهلي في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة مطلع هذا العام.



وذكر الفيفا في بيان اليوم أن التصويت على أفضل هدف في كل فئة بدأ عبر التطبيق الرسمي ويستمر حتى الثالث من ديسمبر المقبل.



وشهدت القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش ترشيح هدف ناصر، لاعب الزمالك الحالي، لصالح فاركو في شباك الأهلي خلال مواجهة الفريقين في دور المجموعات لكأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم يوم 17 أبريل الماضي بعد أن تلقى تمريرة عرضية ليسددها بضربة خلفية مزدوجة في شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.





كما ضمت القائمة هدف لوكاس ريبيرو لاعب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والذي سجله في مرمى بروسيا دورتموند الألماني خلال كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة يوم 21 يونيو الماضي بعد أن انطلق بالكرة من قبل خط منتصف الملعب، وراوغ لاعبين اثنين من الفريق الألماني قبل أن يسدد في الشباك.





وستحتفي الجائزتان بأجمل هدف مُسجل بين 11 أغسطس 2024 والثاني من أغسطس 2025، ويُتاح للجماهير أيضاً التصويت على أفضل ثلاثة أهداف عبر موقع فيفا دوت كوم، وفقاً لنظام نقاط يمنح الأفضلية للخيار الأول.