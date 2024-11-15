باراغواي تحقق فوزاً ثميناً على الأرجنتين في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب باراغواي فوزا ثمينا 2-1 على ضيفه الأرجنتيني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

استهلت الأرجنتين التسجيل بهدف لاوتارو مارتينيز من كرة مباشرة سددها على يسار حارس المرمى في الدقيقة 11 من الشوط الأول واحتُسب الهدف بعد مراجعة طويلة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

أدركت باراغواي التعادل بعد تمريرة عرضية من جوستافو فيلاسكيز وصلت إلى أنطونيو سنابريا الذي سدد ركلة خلفية رائعة في الدقيقة 19 من الشوط الأول في الزاوية اليمنى للحارس إيميليانو مارتينيز.

وعانى الفريق الأرجنتيني المصدوم من أجل استعادة توازنه.

وبعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني، باغتت باراغواي ضيفتها إذ استغلت ركلة حرة عقب خطأ ارتكبه البديل ليوناردو باليردي ضد خوليو إنسيسو لإحراز هدف الفوز من رأسية سددها المدافع عمر ألدريتي وارتطمت بأرض الملعب قبل أن تستقر على يمين مارتينيز.

واستعان حكم المباراة مجددا بتقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد من عدم وجود تسلل واحتسب الهدف.

وتتصدر الأرجنتين بطلة كأس العالم الترتيب برصيد 22 نقطة من 11 مباراة بينما تقدمت باراغواي إلى المركز السادس متساوية برصيد 16 نقطة مع أوروغواي التي تلعب اليوم الجمعة.

وتتأهل أول ستة فرق من تصفيات أمريكا الجنوبية مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.