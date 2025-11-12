أوسكار .. انهيار واعتزال يلوح في الأفق



انهار نجم كرة القدم البرازيلي أوسكار، بسبب مشاكل في القلب أثناء اختبار الأداء في ناديه ساو باولو الأربعاء. وتلقى اللاعب «34 عاما» العلاج في مكان الواقعة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات، وفقاً لما ذكره ناديه، فيما كشفت وسائل إعلام محلية أنه انهار أثناء ركوب الدراجة الرياضية وفقد وعيه لفترة وجيزة.



وبعد ذلك بوقت قصير، تقدم أوسكار بالشكر للجماهير على دعمها له، حيث كتب لاعب خط الوسط على حسابه الشخصي في تطبيق (إنستغرام): "شكراً جزيلاً على الرسائل والدعوات. كل شيء سيكون على ما يرام».



ويرتبط أوسكار، الذي عانى مؤخراً من عدة إصابات، بعقد مع ساو باولو حتى نهاية عام 2027، وتتكهن وسائل الإعلام البرازيلية الآن بأنه ربما ينهي مسيرته قبل ذلك الموعد.



وبعد ظهوره الأول كمحترف مع ناديه ساو باولو، لعب أوسكار في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق تشيلسي ما بين عامي 2012 و2016 قبل أن ينتقل إلى شنغهاي بورت الصيني.



وشارك أوسكار في 48 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، علماً بأنه أحرز الهدف الوحيد للفريق في المباراة التي خسرها (راقصو السامبا) 7 - 1 أمام ضيفه منتخب ألمانيا في كأس العالم 2014.



