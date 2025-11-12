منتخب الجزائر يفتقد لوكا زيدان بسبب الإصابة



أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأربعاء، أن الحارس لوكا زيدان، ابن أسطورة فرنسا زين الدين زيدان، سيغيب عن صفوف المنتخب الوطني في مباراتيه الوديتين أمام زيمبابوي والسعودية، بسبب الإصابة. وقرر لوكا زيدان، نجل صانع لعب منتخب فرنسا السابق الفائز بكأس العالم 1998، في شهر سبتمبر الماضي، تحويل الولاء الدولي للجزائر، ما يضع حارس المرمى على خطى والده والمشاركة في كأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



ووافق الاتحاد الدولي (فيفا) على تغيير ولاء زيدان بعد اللعب مع فرنسا في منتخبات الناشئين. وقال الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي: «سيغيب الحارس لوكا زيدان عن المباراتين الوديتين أمام زيمبابوي والسعودية المقررتين يومي 13 و18 نوفمبر، بسبب إصابة في العضلة الضامة تعرض لها مع ناديه غرناطة الإسباني، ليتم السماح له بمغادرة التربص (معسكر جدة)». وأضاف: «لأجل تعويضه، استدعى المدرب فلاديمير بيتكوفيتش حارس شباب قسنطينة زكريا بوحلفاية». ويغيب أيضاً عن الجزائر محمد أمين توغاي مدافع نادي الترجي التونسي بسبب إصابة لم يكشف عنها، وكذلك رامي بن سبعيني (مشكلة في الظهر)، وفارس شايبي (إصابة عضلية).



ويقيم منتخب الجزائر معسكراً في السعودية استعداداً لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا في المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.



وأوقعت القرعة منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة مع بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان.