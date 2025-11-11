«الحمى الصفراء» تبعد ثلاثي المنتخب الأرجنتيني عن مواجهة أنغولا



أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أمس الاثنين، غياب ثلاثي أتليتيكو مدريد الإسباني، جوليان ألفاريز وناويل مولينا وجوليانو سيميوني، عن مباراة الأرجنتين الودية يوم الجمعة في أنغولا، بعد عدم استكمالهم للإجراءات المتعلقة بلقاح الحمى الصفراء.



والحمى الصفراء، مرض فيروسي ينقله البعوض، ويوجد في بعض أجزاء من أفريقيا وأمريكا الجنوبية، ويتعين على المسافرين إلى تلك المناطق التطعيم للوقاية من العدوى.



وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان «لم يستكمل اللاعبون في الوقت المناسب الإجراءات الصحية المتعلقة بلقاح الحمى الصفراء، وهو أمر مطلوب لدخول أنغولا».



وتلعب الأرجنتين بطل العالم، والتي ضمنت بالفعل مكانها في كأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ضد أنغولا في لواندا.