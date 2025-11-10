أتليتيكو أوتاوا بطل الدوري الكندي بـ 8 درجات تحت الصفر



حقق أتليتيكو أوتاوا فوزاً مذهلاً في نهائي الدوري الكندي الممتاز لكرة القدم في ملعب غطته الثلوج، إذ سجل لاعب الوسط المكسيكي ديفيد رودريجيز هدفاً بركلة خلفية مزدوجة ليقود فريقه لهذا التتويج. وفاز أوتاوا 2-1 على ضيفه كافالري بعد وقت إضافي في النهائي أمس الأحد، وسط درجات حرارة وصلت إلى 8 درجات تحت الصفر مع تساقط كثيف للثلوج، لدرجة أن اللعب كان يُوقف كل 15 دقيقة لإزالة الثلوج من خطوط الملعب، بينما اضطر حراس المرمى لاستخدام المجارف لتحديد حدود منطقة الجزاء. وتأخرت المباراة لمدة 60 دقيقة بعد نهاية الوقت الأصلي، لإزالة الثلوج المتراكمة على أرضية الملعب.



وافتتح فريزر إيرد، الذي كان يلعب مرتدياً قميصاً بأكمام قصيرة، التسجيل لكافالري من ركلة جزاء في الدقيقة 33، واحتفل بهدفه بانزلاقة على الثلج. وبعد سبع دقائق أخرى، سجل رودريجيز هدف التعادل المذهل من ركلة خلفية مزدوجة رائعة ارتطمت بأسفل العارضة قبل أن تسكن الشباك. ولم يكتف رودريجيز بذلك، بل عاد في الدقيقة 107 ليسجل هدف الفوز بعدما سدد كرة من فوق ماركو كاردوتشي حارس كافالري، ليخلد اسمه في تاريخ كرة القدم الكندية.