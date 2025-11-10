130 كشافاً من أشهر الأندية العالمية يتابعون مونديال الناشئين



أطلقت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في قطر، برنامجاً شاملاً، هو الأول من نوعه في تاريخ بطولات كرة القدم، يهدف إلى دعم كشافي المواهب، لرصد نجوم في المونديال المقام حالياً في الدوحة. ويقدم البرنامج خدمات متكاملة لأكثر من 130 كشافاً من أشهر الأندية العالمية، وتشمل هذه الخدمات تسهيلات في السفر والإقامة وتذاكر المباريات، يتيح هذا الدعم للكشافين البقاء في موقع مركزي واحد، على بعد خطوات من ملاعب البطولة.



وقال عبد الله الساعي المدير التنفيذي للإدارة الرياضية في اللجنة المنظمة لمونديال الناشئين، بأن هذا المستوى من الخدمة «غير مسبوق في تاريخ أي بطولة». وأضاف الساعي: حرصنا على تزويدهم بتجربة مصممة خصيصاً، تتيح لهم التركيز على أداء اللاعبين في المباريات، وتوفير أفضل الظروف لاكتشاف المواهب الواعدة، بينما نعتني بكافة الأمور اللوجستية.



يعزز الشكل الجديد للبطولة من قدرة الكشافين على المتابعة، حيث تقام الـ 104 مباريات في منطقة واحدة، تشمل ثمانية ملاعب، تقع في مجمع المسابقات في أسباير زون. وأشار كول بوشو رئيس أكاديمية الكشافة في نادي شيكاغو فاير، إلى أن هذا الترتيب يتيح لهم رصد ومراقبة المواهب الواعدة بسهولة، ويمكنهم التنقل من ملعب إلى آخر، ومراقبة اللاعبين في العديد من المباريات دون الحاجة للتنقل مسافات طويلة.



وأكد بيدرو فيريرينيا، كشاف المواهب من نادي سانت إتيان الفرنسي، أن الشكل الجديد للبطولة الذي يضم 48 منتخباً، يمكنهم من ملاحظة الأساليب المتنوعة للعب، وتقييم تأقلم اللاعبين في بيئات مختلفة.

وتعتبر كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، هي النسخة الأكبر على الإطلاق من البطولة، حيث تشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، وهي أيضاً أولى النسخ الخمس المتتالية التي تستضيفها قطر. وشهدت البطولة سابقاً الظهور الأول لنجوم عالميين، مثل نيمار ولويس فيغو وتشافي هيرنانديز ومانويل نوير.