800 بطاقة ملونة و450 هدفاً.. أرقام قياسية في «الهواة»

شهدت مسابقة دوري الدرجة الأولى «الهواة» أرقاماً قياسية على مستوى النتائج والأهداف والمراكز، وأيضاً على مستوى البطاقات الملونة، والتي تجاوزت حاجز الـ 800 بطاقة، والأهداف التي بلغت أكثر من 450 هدفاً خلال 30 جولة شهدت إقامة 180 مباراة، ولم يسلم المدربون المواطنون والأجانب من موجة الإقالات بعد مغادرة 11 مدرباً لمناصبهم.

كما أحدث انسحاب فريق فليتوود يونايتد بعد مرور 4 أسابيع على انطلاقة المسابقة ربكة كبيرة في روزنامة الموسم ليتم هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية ويصبح أول فريق يهبط بعد 30 يوماً من انطلاقة المسابقة، ويلحق به فريق غلف أف سي صاحب المركز الرابع عشر «قبل الأخير» الذي أنهى الموسم برصيد 10 نقاط بعد أن ولجت شباكه 70 هدفاً طوال 26 مباراة كأضعف دفاع، يليه غلف يونايتد بـ 47 هدفاً في مرماه، وعلى صعيد أفضل هجوم نال هذا الشرف فريق يونايتد الذي يستعد شهر يوليو المقبل للترحيب بمدربه الإيطالي أندريا بيرلو الذي وافق على تدريب الفريق المملوك للطليان.

أرقام

من الأرقام الصادمة التي حدثت خلال الموسم المنصرم هو نيل 4 لاعبين لـ 39 ورقة صفراء وهم مالك أتاندا لاعب يونايتد 11 بطاقة، ثم محمد جاسم من الحمرية 10 بطاقات، والثنائي خالد النبهاني من يونايتد وعلي أحمد من الجزيرة الحمراء 9 بطاقات صفراء لكل لاعب، وفيما تعرض كل من: عبد الله حسن لاعب الذيد، ونواف المرزوقي لاعب غلف إف سي إلى الطرد مرتين ونيلهما 12 بطاقة صفراء بواقع 6 لكل لاعب، وأيضاً نال الثلاثي مطر بدجي من مصفوت، وأحمد السيد من العربي، وأنور محمد من غلف سوسال 18 بطاقة صفراء و3 أوراق حمراء بواقع واحدة لكل لاعب.

غرائب

ومن المفارقات في دوري الدرجة الأولى هو حصول الظفرة على الدرع بـ 57 نقطة بعد الفوز في 17 مباراة في وقت حقق فيه دبا الفجيرة الوصيف بـ 56 نقطة الفوز في 18 مباراة بفارق فوز عن المتصدر، لكن دبا خسر 6 مواجهات مقابل 3 للظفرة الذي تعادل في 6 مباريات مقابل اثنتين لوصيفه دبا، ومن الغرائب أيضاً تمكن الفجيرة من حسم لقب بطل الشتاء المعنوي برصيد 29 نقطة بالفوز في 9 مباريات من أصل 13 مباراة، مقابل التعادل في مباراتين وتعرض للخسارة مرتين، وحل العربي «ثانياً» والظفرة «ثالثاً» ولكل منهما 27 نقطة، مقابل 25 نقطة لحتا صاحب المركز الرابع، متفوقاً على منافسه دبا «الخامس» بفارق المواجهات المباشرة، لتنقلب الأمور رأساً على عقب في الإياب ويحل الظفرة أولاً بـ 57 نقطة بفارق نقطة عن دبا الثاني، ثم العربي في المركز الثالث برصيد 46 نقطةـ وحتا خامساً بذات الرصيد، فيما أنهى الفجيرة المسابقة سادساً برصيد 42 نقطة، وتعرض مصفوت لأكبر هزيمة في المسابقة بنتيجة 8-2 ضد يونايتد في الجولة الأخيرة من المسابقة.

على صعيد المدربين الذين تمت إقالتهم وصل العدد إلى 11 مدرباً مقالاً منذ انطلاقة الموسم سبتمبر الماضي، ورحل كل من: الدكتور عبدالله مسفر مدرب دبا الفجيرة الذي حل بديلاً عنه مواطنه محمد الخديم، والذي غادر هو الآخر ليتولى البرتغالي برونو بيريرا زمام الأمور مع دبا.

كما استغنى الإمارات عن مدربه الصربي داركو لتتم الاستعانة بالمصري طارق السيد ليغادر ويحل بدلاً عنه المدرب الوطني بدر طبيب، كما تم الاستغناء عن المدرب الوطني عبد الغني نوح مدرب «غلف أف سي»، وكان نادي العربي قد افتتح مسلسل «الإقالات» بعد استغنائه عن المدرب بدر طبيب والتعاقد مع المدرب البحريني عيسى السعدون الذي غادر أم القيوين ليحل بديلاً عنه عبد الله مسفر، وفي الحمرية تعاقد مع المدرب الوطني عيد باروت خلفاً للروماني إيلي ستانلي، كما تم الاستغناء عن المدرب إسماعيل أحمد المدير الفني لفريق مجد، وتعيين عيسى بوصيم مدرب كلباء السابق خلفاً له وغادر معتز عبد الله تدريب مصفوت.

ونال لقب هداف المسابقة الفرنسي من أصل مغربي ساندر بن بشير برصيد 21 هدفاً ليكسر احتكارية البرازيلي دياغو داسيلفا محترف دبا الفجيرة، الذي جاء في المركز الثاني برصيد 19 هدفاً وهو نفس رصيد محترف يونايتد بروميس في وقت يملك موهامد ياتارا لاعب الظفرة 17 هدفاً.