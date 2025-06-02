نيمار يعتذر عن طرده في مباراته الأخيرة مع سانتوس البرازيلي

اعتذر نيمار جونيور نجم سانتوس عن حصوله على بطاقة حمراء قال إنها كلفت فريقه عدم تحقيق الفوز في الدوري البرازيلي لكرة القدم.

غادر نيمار الملعب مطرودا بعد 76 دقيقة من المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بهدف أمام بوتافوجو، وذلك بعدما سجل هدفا بيده.

وينتهي عقد نيمار مع سانتوس بنهاية يونيو الجاري، ويتبقى لفريقه مباراة واحدة قبل توقف الدوري من أجل بطولة كأس العالم للأندية.

ومع غياب نيمار عن هذه المباراة بسبب الإيقاف، وعدم وجود اتفاق حتى الآن لتجديد تعاقده، فإنه من المحتمل أنه لن يلعب مباراة أخرى مع الفريق البرازيلي.

كتب نيمار عبر حسابه على شبكة انستغرام "أحيانا يؤدي اليأس من أجل إحراز هدف إلى ارتكاب أخطاء"، مضيفا "أعتذر لزملائي وجماهير الفريق على هذا الخطأ، سامحوني، فإذا لم أتعرض للطرد لكنا حققنا الفوز وحصلنا على ثلاث نقاط، أهنئ الفريق على أدائه في المباراة، وبإمكانكم تحميلي مسؤولية خسارة نقاط المباراة".

تابع "أستحق البطاقة الصفراء الثانية، لكن يبدو أن الحكم كان يمزح في الإنذار الأول، لأنها كانت أول مخالفة أرتكبها في المباراة".

وختم نيمار رسالته مستخدما رمزا ضاحكا "مندهش من كم هذا العدد من الحكام السيئين، هذا رأيي، وأتمنى ألا تفرض ضدي عقوبات إضافية".

وحقق سانتوس فوزين فقط في 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، ويبقى مهددا بالهبوط بعدما تراجع للمركز 18 من أصل 20 ناديا.