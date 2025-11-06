الزمالك يضرب موعداً مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري بأبوظبي



ضرب الزمالك موعداً مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري بأبوظبي بعد فوزه 5-4 بركلات الترجيح على بيراميدز بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 0-0، مساء الخميس، على استاد آل نهيان في نصف نهائي البطولة.



ويلتقي الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.



وكرر الزمالك سيناريو نصف النهائي في البطولة الموسم الماضي بذات النتيجة وعلى نفس الملعب، ليكرس الزمالك عقدته لبيراميدز في المواجهات التي جمعتهما في الأدوار الإقصائية.

جاءت المباراة فنياً أقل من المتوقع من كلا الفريقين خاصة في الشوط الأول الذي لم يشهد أي فرص حقيقة على المرميين باستثناء محاولة من محمود زالاكا لاعب بيراميدز في الدقيقة 31، لكن تسديدته مرت بجوار القائم.



وانحصر اللعب أغلب فترات اللقاء في منتصف الملعب، وغابت الهجمات المنظمة من لاعبي الفريقين، في الوقت الذي أجرى أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك تبديل اضطراري بنزول أحمد شريف بدلاً من عدي الدباغ الذي خرج للإصابة.



في الشوط الثاني تحسن الأداء قليلاً لاسيما من جانب لاعبي بيراميدز الذين كانوا أكثر رغبة ومحاولات هجومية، وسيطر على الكرة في وسط الملعب، وكاد عاطف قطة أن يحرز هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 49 إلا أن كرته خرجت لركنية.



واعتمد الزمالك على الهجمات المرتدة، ودفع مدربه في الشوط الثاني بعبد الله السعيد وشيكو بانزا وسيف الجزيري وسيف جعفر لتعزيز الهجوم، وحاول ناصر ماهر من تسديدة على حدود المنطقة في الدقيقة 58 لكن حارس بيراميدز، أحمد الشناوي أمسكها بثبات.



وأهدر سيف الجزيرة فرصة هدف محقق بعد أن وصلته الكرة داخل المنطقة وانفرد بالحارس إلا أنه سدد بغرابة بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 87.



وكاد أيفرتون لاعب بيراميدز أن يخطف هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 90 بعد أن وصلته الكرة أمام المرمى لكنه أطاح بها فوق العارضة، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 0-0، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح الزمالك.