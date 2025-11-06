صلاح وحكيمي في القائمة المختصرة لجائزة (ذا بيست)



شهدت القائمة المختصرة لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) «ذا بيست»، تواجد الثنائي العربي، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي.



وكشف (فيفا) عن القائمة المختصرة عبر موقعه الرسمي، وفتح باب التصويت للجماهير عليها ابتداء من اليوم وحتى يوم 28 نوفمبر الجاري.



ونجح صلاح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول في عام 2025، كما أنه قاد منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، وصعد مع ليفربول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



على الجانب الآخر، كان عام 2025 هو عام الإنجازات لحكيمي، الذي توج بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان للمرة الأولى في تاريخ النادي والثانية في تاريخ حكيمي الذي سبق له التتويج بلقب البطولة في عام 2018 مع ريال مدريد الإسباني.



وواصل حكيمي إنجازاته مع الفريق الباريسي وفاز معه بالدوري وبطولتا كأس الرابطة وكأس فرنسا، ووصل مع الفريق لنهائي مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الخسارة أمام تشيلسي الإنجليزي.



وشهدت القائمة أيضاً تواجد النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، الفائز بجائزة «بالون دور» والذي ساهم في إنجازات سان جيرمان هذا العام، بالإضافة للبرتغالي نونو مينديز، الظهير الأيسر للفريق الفرنسي، والذي فرض نفسه كواحد من أفضل اللاعبين في العالم في العام الجاري.



وجاء البرتغالي فيتينيا، ليكون الرابع من باريس سان جيرمان في القائمة المختصرة للجائزة، في عام استثنائي حقق فيه فريق العاصمة الفرنسية أربعة ألقاب.



كما شهدت القائمة وجود نجمي برشلونة وريال مدريد، لامين يامال وكيليان مبابي، حيث حقق الأول لقب الدوري مع الفريق الكاتالوني في الموسم الماضي، فيما كان مبابي الفائز بجائزة الحذاء الذهبي، نجما لريال مدريد في موسم صعب لم يحقق فيه الفريق الألقاب.



وبعد موسم مميز مع برشلونة، تواجد النجم البرازيلي رافينيا ضمن المرشحين، إلى جانب زميله بيدري لتكتمل أضلاع الثلاثي الكاتالوني في القائمة المختصرة.



وبعدما حقق لقب الدوري الألماني مع بايرن ميونخ وتصدره لترتيب الهدافين في الدوري الألماني للموسم الثاني على التوالي، تواجد الإنجليزي هاري كين ضمن المرشحين، إلى جانب مواطنه كول بالمر نجم تشيلسي.



