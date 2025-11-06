لا يعرف عدد سياراته الفارهة.. رونالدو يكشف عن أغلى ممتلكاته

كشف نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، الأعلى أجرا بين الرياضيين في العالم، عن أغلى عملية شراء قام بها على الإطلاق، مؤكّدا أن طائرته الخاصة المخصصة هي أبرز استثماراته الشخصية.

وأوضح رونالدو في مقابلة حصرية مع برنامج "Piers Morgan Uncensored" أنه لا يعرف العدد الدقيق للسيارات الفاخرة التي يمتلكها، لكنه يقدّرها بأكثر من ثلاثة عشر سيارة، مؤكدا أن معظمها استثماري وليس للاستخدام اليومي.

وفي حديثه عن مسيرته المالية، صرح رونالدو، البالغ من العمر 40 عاما، أن هدفه كان أن يصبح مليارديرا، وهو ما حققه فعليا عند بلوغه التاسعة والثلاثين.

وأكد اللاعب أن الوصول إلى هذا الإنجاز المالي لم يكن سوى رقم آخر يُضاف إلى سجله الطويل من الإنجازات الرياضية، وقال: "وصلت إلى هذا الرقم وكنت فخورا به جدا"، وفقا لما نشرته مجلة فوربس.

أما عن أغلى عملية شراء في حياته، فأشار رونالدو إلى طائرته الخاصة من طراز Bombardier Global Express XRS، التي اقتناها قبل نحو عام.

وتتميز الطائرة بطلاء خارجي مخصص باللونين الأسود والرمادي مع صورة ظلية لرونالدو ولقبه الشهير "CR7"، كما تحتوي على مقصورة داخلية فاخرة باللون الكريمي ولمسات خشبية. ويبلغ عمر الطائرة 15 عاما، وتستوعب 14 راكبا مع إمكانية النوم حتى خمسة أشخاص، ويُقدّر سعرها بحوالي 57 مليون دولار بعد تجديدها مؤخرا. هذه الطائرة حلت محل طائرة Gulfstream G200 التي اشتراها في 2015 مقابل 22 مليون دولار.

وفيما يتعلق بمجموعته الكبيرة من السيارات، قال رونالدو إنه يشتريها كاستثمار أكثر من كونها وسيلة تنقل، مشيرا إلى أنه اشترى إحدى السيارات قبل أيام قليلة من المقابلة.

وتشمل مجموعته بحسب التقارير سيارة Bugatti Centodieci بقيمة 12 مليون دولار، وMcLaren Senna نادرة تزيد قيمتها على مليون دولار، إضافة إلى خمس سيارات فيراري وسيارة مرسيدس G-Wagon Brabus بقيمة 850 ألف دولار أهديت له في عيد ميلاده الخامس والثلاثين.

كما كشف اللاعب عن اقتنائه يختا فاخرا عام 2020 بقيمة 7 ملايين دولار للاحتفال بفوزه بلقب الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس، ويبلغ طول اليخت من طراز Azimut Grande 27 مترا، ويضم خمس غرف نوم وستة حمامات.

وأكد رونالدو خلال المقابلة قدرته على شراء ما يريد دون الحاجة إليه، قائلاً: "يمكنني شراء ما أريد، لكنني لا أحتاجه".

من جهة أخرى، أصبح رونالدو أول رياضي في الرياضات الجماعية يتجاوز مليار دولار في إجمالي أرباحه المهنية عام 2020، كما تصدّر قائمة فوربس لأعلى الرياضيين أجرا في العالم العام الماضي بإجمالي أرباح 275 مليون دولار.

ووقّع اللاعب عقدا قياسيا مع فريق النصر السعودي إلى جانب عقد مدى الحياة مع Nike، وأرباحه من منتجات CR7 التجارية.