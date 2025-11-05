بافوس القبرصي يحقق فوزه الأول في تاريخه بدوري أبطال أوروبا



فجر فريق بافوس القبرصي مفاجأة مدوية بالفوز 1 - 0 على ضيفه فياريال الإسباني ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.

أحرز ديريك لوكاسين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46، ليحقق الفريق القبرصي فوزه الأول في أول مشاركة له بدوري الأبطال.



ورفع بافوس رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع عشر من أصل 36 نادياً بجدول الترتيب، وسيلعب الجولة القادمة على أرضه أيضاً عندما يستقبل موناكو الفرنسي يوم 26 نوفمبر.



أما فياريال ثالث الترتيب في الدوري الإسباني، فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة، ليبقى في المركز الثاني والثلاثين بعد خسارته الثالثة في مرحلة الدوري بالمسابقة القارية.



وسيخوض فياريال اختباراً صعباً خارج ملعبه في الجولة الخامسة عندما يحل ضيفاً على فياريال الإسباني.