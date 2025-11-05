تشيلسي يعود لنزيف النقاط في دوري أبطال أوروبا



عاد تشيلسي الإنجليزي لنزيف النقاط من جديد بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2 - 2 مع مضيفه كارباج آجدام الأذربيجاني، اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة للمسابقة.



وبادر البرازيلي إستيفاو ويليان التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 16، لكن سرعان ما تعادل لياندرو أندرادي لمصلحة كارباج في الدقيقة 29، فيما أضاف زميله المونتنيجري ماركو يانكوفيتش الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.



وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 53، ليحاول كلا الفريقين خطف النقاط الثلاث خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى.



وافتتح تشيلسي مسيرته في البطولة هذا الموسم بالخسارة 1 - 3 أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني، قبل أن يفوز 1 - 0 على ضيفه بنفيكا البرتغالي، و5 - 1 على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، في الجولتين الثانية والثالثة على التوالي.



من جانبه، فجر كارباج مفاجأة من العيار الثقيل في البطولة، بعدما افتتح لقاءاته بانتصار مباغت 3 - 2 على مضيفه بنفيكا بالجولة الأولى، ثم تغلب 2 - 0 على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي، وخسر 1 - 3 أمام مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني، في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.



بتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 7 نقاط في المركز العاشر مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات تلك الجولة، متفوقاً بفارق الأهداف على كارباج، صاحب المركز الثاني عشر، الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.