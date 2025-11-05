أحمد عبدالرؤوف قبل مواجهة بيراميدز: عندما تصبح مدرباً للزمالك لا تشعر بالخوف



أعلن أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، جاهزية فريقه لمواجهة بيراميدز، غداً الخميس، على استاد آل نهيان بأبوظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، مشيراً إلى أنه لا يشعر بالخوف من تولي المسؤولية في هذه المرحلة المهمة وقبل خوض غمار السوبر.



وقال عبدالرؤوف في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «الزمالك مر بظروف صعبة في أوقات كثيرة ونجح في تخطيها وحصد بطولات عدة، ولدي ثقة كبيرة في العناصر الموجودة حالياً في الفريق من الناحية الفنية».



وأضاف عن الغيابات في صفوف الفريق وأبرزها بيزيرا ودونجا: «رغم الغيابات المؤثرة إلا أن الجميع على قدر المسؤولية، ولدي يقين بقدرة الفريق على تحقيق الفوز، نعرف بيراميدز جيداً وهو فريق كبير ويملك قائمة مميزة من اللاعبين لكننا نسعى للفوز والتعامل بمكانة الزمالك وقيمته».



وشدد عبدالرؤوف على أن الزمالك على أرض الواقع لا يعاني من مشكلات فنية كفريق رغم تصدير المشكلات من جانب الإعلام على النادي بشكل عام، موضحاً: بالفعل الزمالك يعيش في مشكلات على مستوى الإدارة والنادي وهذا حقيقي، لكن سنحاول استغلال هذا الأمر مع الجمهور في تحفيز اللاعبين، فالزمالك عينه على البطولات وأينما وجد فهو نادٍ كبير.

وعن تخوفه من تولي المهمة في هذا التوقيت، قال: «عملت مديراً فنياً مع العديد من الفرق في السابق، لست متخوفاً، فعندما تكون مدرباً للزمالك لا تخاف، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في مباراة الغد».



بدوره قال عمر جابر قائد الزمالك إن الفريق طموحه التتويج بلقب السوبر وتقديم أداء يليق بمكانة النادي وجماهيره.



وأضاف أن الزمالك مرشح دائم على البطولات، وكقائد للفريق فإن ذلك يفرض عليه مسؤولية كبيرة، لكنه محظوظ بمجموعة اللاعبين الموجودين في الفريق، وجهاز فني جيد.



وختم: «الجميع يثير الجدل ويركز على أزمات الزمالك وهو أمر ليس بجديد واعتدنا عليه، جلسنا سوياً كلاعبين وتعاهدنا على إسعاد الجمهور، خاصة وأن بطولة السوبر المصري في الإمارات قد تبين إلى حد كبير خريطة الموسم بالنسبة للزمالك».