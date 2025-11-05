الزمالك وبيراميدز في مواجهة ثأرية بنصف نهائي كأس السوبر المصري بأبوظبي



يلتقي في التاسعة والنصف من مساء غد الخميس، على استاد آل نهيان بأبوظبي، الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري الذي تنظمه رابطة المحترفين الإماراتية بالتعاون مع المتحدة للرياضة والاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم.



وتحمل المواجهة طابعاً ثأرياً بعد أن سبق والتقى الفريقان في نصف نهائي النسخة الماضية على نفس الملعب، وحقق الزمالك الفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

ويشارك الزمالك في البطولة باعتباره بطلاً لكأس مصر، بينما يشارك بيراميدز ببطاقة دعوة من اللجنة المنظمة «البطاقة الذهبية»، إذ يمني الزمالك النفس بالتأهل إلى النهائي من أجل حصد اللقب للمرة السادسة في تاريخه.



ويسعى الزمالك إلى الخروج من الأزمات التي يمر بها في ظل تراجع الفريق في الدوري هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.



ويأمل الفريق في تجاوز الفترة الصعبة لاسيما بعد تغيير الجهاز الفني بإقالة البرتغالي يانيك فيريرا وتعيين أحمد عبد الرؤوف بدلاً منه، حيث سيقود الفريق في البطولة في مهمة صعبة أمام المدرب المصري.



ورغم أن الزمالك حقق فوزاً مهماً على طلائع الجيش قبل الحضور إلى أبوظبي، إلا أن الفريق يأمل الخروج من دوامة التعادلات التي سقط فيها في الدوري قبل الفوز على طلائع الجيش.

ويدخل الزمالك المباراة في ظل غياب عدد من لاعبيه المؤثرين أبرزهم خوان بيزيرا ونبيل عماد دونجا، وهو ما يفرض على المدير الفني ضرورة إيجاد البدائل المناسبة لتعويض الغيابات، خصوصاً وأن المواجهة أمام فريق يملك عناصر جيدة.



في المقابل، يعيش بيراميدز فترة جيدة تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، بعدما نجح الفريق في تذوق طعم البطولات بحصد دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وكأس القارات الثلاث، وأخيراً كأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان.



ويأمل الجهاز الفني استثمار الحالة المعنوية العالية التي يعيشها النادي مؤخراً، من أجل التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، ورد الدين للزمالك على خسارته في نصف نهائي نسخة العام الماضي في أبوظبي.



ويعول بيراميدز على مجموعة كبيرة من العناصر المميزة في كل الخطوط، لكن الفريق يفتقد لجهود مصطفى فتحي ويوسف أوباما ورمضان صبحي، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة لاعب خط الوسط بلاتي توريه، لكن الفريق يملك دكة بدلاء قوية قادرة على تعويض الغيابات.



يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، لكن بعدد مباريات أقل من الأهلي والزمالك وسيراميكا، وسيعتلي قمة الترتيب في حالة فوزه بالمؤجلات.