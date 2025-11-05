كرونسلاف مدرب بيراميدز: مواجهة الزمالك ديربي.. وكنا بحاجة للوقت لتحقيق البطولات



قال كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، إن المواجهة التي ستجمع فريقه بالزمالك تعد ديربي بين الفريقين، مشيراً إلى أن التفاصيل الصغيرة هي من تحسم مثل تلك المباريات.



ويلتقي بيراميدز مع الزمالك، غداً الخميس، بإاستاد آل نهيان بأبوظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، حيث يتأهل الفائز لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا في النهائي المقرر يوم الأحد المقبل.



وقال يورتشيتش في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «بيراميدز يمر بفورمة وحالة فنية جيدة للغاية، ونحن جاهزون للديربي أمام الزمالك، الذي نحترمه كثيراً».



وأضاف: «واجهنا الزمالك في نفس الدور العام الماضي، وأحرزنا هدفاً في الدقيقة 90، لكن تقنية الفيديو راجعت الهدف سريعاً في غضون 4 ثوانٍ فقط، بينما في مباريات الدوري المصري مراجعة الحالات قد تستغرق 5 أو 10 دقائق».



وأكد يورتشيتش أن عامل الوقت مهم في كرة القدم تعليقاً على تطور بيراميدز وحصده أربع بطولات في الفترة الأخيرة، موضحاً: «كنا بحاجة للوقت من أجل الوصول إلى هذا المستوى والبدء في حصد البطولات، فالوقت مهم للغاية في كرة القدم، كما نملك مجموعة مميزة من اللاعبين لديها الحافز لحصد المزيد من البطولات».



وتابع عن طموحاته مع بيراميدز: «لحسن الحظ طموحاتي الشخصية تتوافق مع طموحات النادي، وسنقاتل من أجل المزيد من الألقاب».

وأشار المدرب الكرواتي إلى أن بيراميدز يملك دكة بدلاء قوية قادرة على تعويض الغيابات.



وأتم: «مثلما يفتقد الزمالك لبعض اللاعبين المؤثرين يغيب عنا كذلك عناصر مؤثرة مثل مصطفى فتحي ورمضان صبحي وأوباما وربما بلاتي توريه، لكن لدينا العناصر القادرة على التعويض».

من جانبه أكد أحمد الشناوي حارس بيراميدز أن الفريق حضر إلى الإمارات من أجل المنافسة على لقب السوبر، ونأمل في أن يحالفنا الوفيق في المباراة ونحقق الانتصار.



وقال: «نحترم الزمالك ودرسناه بشكل جيد، وكوني حارس مرمى لا يوجد لاعب بعينه من الزمالك أخشى مواجهته».