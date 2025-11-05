سيراميكا يتحدى الأهلي في العين



يحتضن استاد هزاع بن زايد بالعين في السابعة مساء الخميس المواجهة التي تجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، الذي يقام في الإمارات للمرة التاسعة.

ويسعى الأهلي صاحب الرقم القياسي للفوز بالسوبر المصري (15 لقباً) إلى الفوز للتأهل إلى النهائي من تعزيز رقمه وتحقيق اللقب للمرة الـ 16، وللمرة السابعة من أصل 8 نسخ أقيمت في الإمارات.



الأهلي يدخل اللقاء باحثاً عن استعادة التوازن ومصالحة جماهيره الغاضبة من مستوى ونتائج الفريق الأخيرة بعد أن سقط في فخ التعادل في آخر مباراتين في الدوري المصري أمام بتروجيت والمصري، حيث يحتل وصافة الترتيب برصيد 23 نقطة.



ويأمل الجهاز الفني للأهلي بقيادة الدانماركي ييس ثوروب في ظهور الفريق بشكل مختلف في السوبر، إذ منذ استلامه المهمة لم يظهر الفريق بمستواه المعهود، فيما يعول على المؤازرة الجماهيرية المتوقعة ما يشكل قوة دفع للاعبين من أجل تقديم أداء يؤهلهم للفوز.



وشهدت تدريبات الأهلي في العين عودة النجم إمام عاشور للمشاركة في المران الجماعي بعد غياب، إلا أن فرصة تبدو معدومة في خوض اللقاء في ظل غيابه الطويل عن الملاعب، حيث يواصل برنامجه التأهيلي لتجهيز للمرحلة المقبلة، فيما يستعيد الفريق جهود المهاجم محمد شريف ولاعب الوسط أحمد رضا.



وتعد المباراة مواجهة مكررة بين الأهلي وسيراميكا في نصف النهائي البطولة بالإمارات، وسبق أن التقيا في آخر نسختين حقق خلالها الأهلي الفوز.



في المقابل، يدخل سيراميكا المباراة الذي يشارك في البطولة باعتباره بطلاً لكأس رابطة المحترفين المصرية بمعنويات عالية في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها الفريق هذا الموسم، وتصدره لترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة.



ويتطلع سيراميكا إلى التأهل لنهائي السوبر للمرة الأولى في تاريخه، ويبحث عن رد الدين للأهلي بعد خسارته في آخر مواجهتين في نفس الدور العامين الأخيرين.



ويعول الجهاز الفني لسيراميكا بقيادة علي ماهر الذي يقدم مستويات لافتة مع الفريق إلى جاهزية اللاعبين، لذا فإن المواجهة لن تكون سهلة أمام الأهلي في ظل الرغبة القوية في تحقيق الانتصار والروح العالية التي يتوقع أن يظهر عليها لاعبو سيراميكا.