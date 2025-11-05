السوبر المصري.. موعد مع الإثارة للسنة التاسعة في الإمارات



تواصل الإمارات تعزيز حضورها في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية، حيث تستعد أبوظبي لاستضافة بطولة كأس السوبر المصري وللمرة التاسعة، بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.



وتنطلق البطولة، الخميس، بمباراتي نصف النهائي، إذ يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ويلعب الزمالك مع بيراميدز باستاد آل نهيان بأبوظبي، فيما يقام النهائي يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد.



ويحظى السوبر المصري في الإمارات بجماهيرية كبيرة في ظل مشاركة عمالقة الكرة المصرية، إذ استحوذت البطولة على الكثير من الاهتمام منذ إقامتها لأول مرة في الإمارات عام 2015، ونجحت في النسخ الثماني السابقة في تحقيق نجاحات هائلة عكست القدرات التنظيمية والإمكانات العالية التي تمتلكها الدولة في إخراج الحدث بأفضل صورة، ويتوقع ألا تقل النسخة التاسعة إثارة عن سابقاتها.



وأسهمت تلك النجاحات بشكل مباشر في تطور شكل كأس السوبر المصري عندما تقام في الإمارات من مجرد مباراة واحدة إلى بطولة بمشاركة 4 أندية، حظيت بحضور جماهيري غفير في جميع النسخ.

ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس السوبر بـ 15 لقباً، وحقق لقبه الأخير في نسخة العام الماضي في أبوظبي بركلات الترجيح على حساب غريمه التقليدي الزمالك الذي حقق اللقب 5 مرات.



كما يعد الأهلي الأكثر تتويجاً بالسوبر على أرض الإمارات، وأحرزه 6 مرات، مقابل مرتين للزمالك، فيما يسعى بيراميدز وسيراميكا إلى إحراز اللقب الأول لهما في البطولة.



وأقيم أول كأس للسوبر المصري في الإمارات عام 2015 وجمع بين القطبين الكبيرين، الأهلي والزمالك، على استاد هزاع بن زايد، وتمكن الأهلي من الفوز 3-2 بأهداف عبدالله السعيد (هدفين) ومؤمن زكريا، وسجل للزمالك عمر جابر ومحمود كهربا وسط حضور 23 ألف متفرج وأدارها الحكم الإسباني كارلوس كاربالو.



وعادت كأس السوبر المصري للمرة الثانية في عام 2017 وجمعت بين الأهلي والزمالك أيضاً على استاد محمد بن زايد وسط حضور 40 ألف متفرج، وحسمها الزمالك 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.



وفي عام 2018 واجه الأهلي، فريق المصري باستاد هزاع بن زايد، وأحرز اللقب بالفوز بهدف نظيف سجله وليد أزارو بعد التمديد لوقت إضافي، وعاد القطبان مجدداً في النسخة الرابعة التي تقام في الإمارات وتحديداً في فبراير 2020 عندما التقيا على استاد محمد بن زايد وحسمها الزمالك لصالحه مرة أخرى على حساب الأهلي 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية في حضور 36 ألف متفرج.



واستضافت مدينة العين السوبر المصري للمرة الثالثة في أكتوبر 2022 بين الأهلي والزمالك، إذ أصبح الملعب وجه السعد على «القلعة الحمراء» بعد فوز الفريق 2-0 بهدفي البرازيلي برونو سافيو وكريم فؤاد، وعاد الأهلي وكرر تفوقه في مارس 2023 ولكن هذه المرة عندما واجه بيراميدز على اللقب باستاد محمد بن زايد، والذي شارك بديلاً عن الزمالك الذي اعتذر عن عدم خوض اللقاء، وفاز الأهلي بهدف نجمه التونسي علي معلول من ركلة جزاء.



وبعد سنوات من النجاح، اتخذت البطولة في عام 2023 شكلاً جديداً لتقام لأول مرة بمشاركة 4 فرق وبمسمى كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، إذ شاركت أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا ومودرن فيوتشر في نسخة 2023-2024، وفاز باللقب الأهلي عقب تغلبه في النهائي على مودرن فيوتشر 4-2 في الوقت الإضافي بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2.

وفي العام الماضي، أقيمت البطولة بنفس النظام في أبوظبي، وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي، بينما تخطى الأهلي سيراميكا كليوباترا، وتوج الأهلي باللقب في النهائي عقب تغلبه على الزمالك بركلات الترجيح محققاً اللقب الخامس عشر في تاريخه.