700 ألف دولار الجوائز المالية لكأس السوبر المصري في الإمارات



تنطلق الخميس بطولة كأس السوبر المصري التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.



ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز المالية للبطولة 700 ألف دولار، إذ يحصل الفريق المتوج باللقب على 300 ألف دولار، ويحصل الوصيف على 200 ألف دولار، فيما يحصل كل فريق مشارك بالبطولة على 50 ألف دولار.



ويلتقي الأهلي صاحب الرقم القياسي بـ 15 لقباً مع سيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد، فيما يواجه الزمالك نظيره بيراميدز على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.



ويتأهل الفائز من كل مواجهة إلى النهائي الذي يحتضنه استاد محمد بن زايد بأبوظبي يوم الأحد المقبل.



يذكر أن الأهلي يحمل لقب النسخة الأخيرة الذي أقيم على استاد محمد بن زايد بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي.