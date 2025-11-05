القنوات الناقلة لكأس السوبر المصري في الإمارات



أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن القنوات الناقلة لبطولة كأس السوبر المصري الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

القنوات الناقلة لكأس السوبر المصري



ونشر الحساب الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية على موقع «إكس» القنوات الرسمية الناقلة للبطولة، حيث تذاع على قنوات دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية وقناة أون سبورت.

وتنطلق البطولة الخميس، بمباراتي نصف النهائي، إذ يلتقي حامل اللقب، الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات على استاد هزاع بن زايد بالعين، ويلعب الزمالك مع بيراميدز في التاسعة والنصف باستاد آل نهيان بأبوظبي.



وسيلتقي الفائز من كل مباراة في النهائي المقرر إقامته على استاد محمد بن زايد يوم الأحد المقبل، على أن يلعب الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم نفسه باستاد آل نهيان.



ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، والزمالك كبطل لكأس مصر، ويلعب سيراميكا كليوباترا في البطولة للمرة الثانية على التوالي بصفته بطل كأس رابطة المحترفين، بينما يشارك بيراميدز في النسخة الحالية بالبطاقة الذهبية.