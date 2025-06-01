ميسي يسجل هدفين ويصنع مثلهما ويقود إنتر ميامي لانتصار عريض

واصل النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي توهجه بتسجيله هدفين وصناعة مثلهما، ليقود فريقه إنتر ميامي لاكتساح كولمبوس كرو 5/ 1 فجر اليوم الأحد بالدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.

وسجل ميسي هدفه الخامس خلال ثلاث مباريات بالدوري الأمريكي ليقود إنتر ميامي لتحقيق فوزه الثاني على التوالي.

وأحرز ميسي قائد منتخب الأرجنتين هدفين وصنع مثلهما ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف في الموسم الحالي ويتصدر قائمة هدافي إنتر ميامي، ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الموسم.

وسجل ميسي هدفيه في الدقيقتين 15 و25 وصنع الهدف الثاني لزميله تاديو اليندي في الدقيقة 13 والهدف الخامس لزميله فافا بيكولت في الدقيقة 89 بجانب مساهمته في الهدف الرابع الذي سجله زميله الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة 64.

ونجح اللاعب الحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، في تسجيل هدفين وتمريرة حاسمة على الأقل في مباراتين متتاليتين لتصبح مساهماته التهديفية، التي بلغت 16 هدفا هي الأعلى في الدوري.

وقال الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي "أراه في كل مباراة، نرى الشيء نفسه، نحاول مساعدته قدر استطاعتنا... من الواضح أنه أفضل لاعب مارس هذه اللعبة على الإطلاق. وعلينا أن ندرك أنه عندما لا يكون متألقا، فهذا يعني أن أحدنا يفشل. هذه هي الحقيقة".

وأضاف "الفوز بهذه الطريقة يمنحنا الثقة، يظهر شجاعة وهدوءا في التعامل مع أي فريق، وخاصة في الدوري الأمريكي لكرة القدم، البطولة مختلفة تماما، فالمنافسون على مستوى مختلف".

ويستعد إنتر ميامي لمواجهة الأهلي المصري يوم 14 يونيو على ملعب هارد روك في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، وقبلها سينضم ميسي إلى منتخب الأرجنتين لخوض مباراتي تصفيات كأس العالم أمام تشيلي في 5 يونيو وبعدها بخمسة أيام أمام كولومبيا.