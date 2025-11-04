بايرن ميونيخ يقاضي الشرطة الفرنسية



تقدم نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم باحتجاج قانوني ضد ما اعتبره إجراءات أمنية مفرطة بحق جماهيره في باريس خلال المواجهة المرتقبة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب. وتحدث الرئيس التنفيذي لبايرن يان كريستيان دريسن اليوم عن «إجراءات غير مسبوقة» من شرطة باريس.



وتقدم النادي البافاري بالفعل باحتجاج خلال اجتماع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بعد أن قررت الشرطة دون إنذار مسبق، تجميع الحافلات الـ15 الخاصة بجماهير بايرن ميونيخ في محطة تحصيل رسوم على الطريق السريع خارج العاصمة الفرنسية، على أن يتوجه بعدها مشجعو الفريق الألماني، البالغ عددهم 750 مشجعاً، إلى ملعب حديقة الأمراء تحت حراسة الشرطة وقبل أربع ساعات من انطلاق المباراة.



وذكر بايرن في بيان أن «المرافق الصحية هناك غير كافية بالمرة، ولا تتوفر أطعمة أو مشروبات، علاوة على ذلك، فإن معاملة الجماهير تنتهك جميع المعايير».



وتم تحديد الساعة 11 صباحاً بتوقيت جرينتش الأربعاء موعداً لجلسة استماع قضائية في باريس، بناء على طلب بايرن ميونيخ، حيث أكد دريسن أن «ممثلينا اعترضوا على هذا النهج».



ومن المقرر صدور القرار في الشكوى القضائية في غضون ساعات، وعلق دريسن بالقول «على الأرجح سيكون الوقت متأخراً جداً لتغيير هذا الإجراء المشين».



وأكد بايرن أن هذه التصرفات تعني أن رحلة عودة المشجعين إلى ألمانيا ستتأخر أيضاً ما يعني عدم قدرتهم على الذهاب إلى العمل في موعدهم المحدد في اليوم التالي.