هالاند لا أحد يستطيع الاقتراب من ميسي ورنالدو



قد يكون إرلينغ هالاند في طريقه لتسجيل أرقام قياسية، لكن مهاجم مانشستر سيتي البارز يصر على أنه يركز على نجاح الفريق إذ يستعد لمواجهة ناديه السابق بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.



وسجل المهاجم النرويجي (25 عاماً) 26 هدفاً في 16 مباراة فقط مع النادي والمنتخب الوطني هذا الموسم، ما يضعه على الطريق لتجاوز رقمه القياسي الشخصي البالغ 57 هدفاً في موسم واحد.

وقال في مؤتمر صحفي الثلاثاء «أنا في طريقي لتحطيم هذا الرقم، لكنني لا أفكر في هذا. علينا التركيز على الغد وهذه طريقة تفكيري. عليّ التفكير في الحاضر».



هل يظن هالاند أن الرقم القياسي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز آلان شيرر الذي سجل 260 هدفاً في متناوله؟



كرر هالاند «ينبغي عليّ تجاهل الأرقام القياسية. التفكير في الأرقام القياسية التي يمكنني تحطيمها آخر ما يخطر ببالي، أحاول مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات. هذا هو تركيزي الرئيسي».

وسخر أيضاً من المقارنات مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قائلاً «لا أحد يستطيع الاقتراب من هذين الاثنين».



كما تجاهل إشادات مدربه بيب جوارديولا حول مدى تواضعه.



وقال «أنا رجل نرويجي، ولا ينبغي أن أعد نفسي شيئاً لمجرد أنني أسجل أهدافاً. أنا فقط إرلينغ وهذا أمر لن يتغير أبداً».



ويتطلع هالاند أيضاً إلى تأهل النرويج إلى كأس العالم 2026. وتأهلت النرويج آخر مرة لكأس العالم عام 1998 أي قبل عامين من ولادته.



وتتصدر النرويج المجموعة التاسعة في التصفيات وقد يضمن لها الفوز على إستونيا في 13 نوفمبر الحالي التأهل للبطولة التي ستقام في أمريكا الشمالية.



وقال هالاند عن المباريات الدولية «لدينا عدد قليل جداً من المباريات المهمة. هدفي الرئيسي في مسيرتي قيادة النرويج إلى كأس العالم، والآن لدي فرصة جيدة لتحقيق ذلك. لذلك فالأمر يتعلق باستغلال الفرص».