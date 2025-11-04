وفاة مدرب فريق صربي خلال مباراة بالدوري



قال نادي رادنيتشكي 1923 عبر بيان في وسائل التواصل الاجتماعي، إن مدربه ملادن جيجوفيتش توفي خلال مباراة في الدوري الصربي الممتاز لكرة القدم الاثنين.



وأشارت تقارير إعلامية إلى أن جيجوفيتش (44 عاماً) تعرض لأزمة قلبية خلال الشوط الأول على ملعب فريق ملادوست لوكاني. وتولى جيجوفيتش لاعب خط الوسط البوسني السابق، تدريب رادنيتشكي 1923 يوم 22 أكتوبر، أي قبل أقل من أسبوعين.



وقال رادنيتشكي 1923 في بيان «فقد نادينا ليس فقط محترفاً عظيماً، بل وقبل أي شيء إنساناً جيداً، وصديقاً، ورياضياً ترك بعلمه وطاقته ونبله، أثراً عميقاً في قلوب كل من عرفه».



ونُقل جيجوفيتش إلى المستشفى بسرعة بعد سقوطه على الأرض. وانخرط عدد من اللاعبين في نوبات بكاء على أرض الملعب، وتم إلغاء المباراة بعد أن وصلت أنباء وفاته إلى قضاة الملاعب. وقال الاتحاد الصربي لكرة القدم في بيان «رحيله المفاجئ يمثل خسارة فادحة لمجتمع كرة القدم بأكمله».