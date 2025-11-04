المغني سنوب دوج يطالب سيلتيك بإعادة بوستيكوجلو



ارتبط أنجي بوستيكوجلو بالعودة إلى تدريب سيلتيك منذ رحيل بريندان رودجرز، وانضم صوت غير متوقع إلى المطالبين بعودة المدرب الأسترالي إلى الفريق المنافس في الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم، وهو مغني الراب الأمريكي سنوب دوج.



وجاء رحيل رودجرز وسط ضغوط متزايدة بشأن النتائج، وبينها الهزيمة المفاجئة في تصفيات دوري أبطال أوروبا أمام كيرات من كازاخستان في أغسطس الماضي والخسارة 3-1 في الدوري أمام هارتس المتصدر، والتي جعلت سيلتيك متأخراً في سباق اللقب.



وتم تعيين مدرب الفريق السابق مارتن أونيل مدرباً مؤقتاً، ومنذ ذلك الحين قاد الأيرلندي الشمالي الفريق للفوز على فالكيرك 4- 0 في الدوري، ثم الانتصار 3-1 على غريمه رينجرز في قبل نهائي كأس الرابطة الاسكتلندية.



وقال سنوب دوج فنان الهيب هوب، والذي يشجع سيلتيك منذ وقت طويل، إن المشجعين يفضلون رؤية بوستيكوجلو في قيادة الفريق، خاصة بعدما أصبح المدرب الأسترالي متاحاً بعد إقالته من تدريب نوتنغهام فورست الشهر الماضي.



وأمضى بوستيكوجلو موسمين في سيلتيك بين 2021 و2023، ليقود الفريق إلى لقبين في الدوري الاسكتلندي، وثلاثية محلية في موسمه الثاني قبل مغادرته لتدريب توتنهام هوتسبير.



وقال سنوب دوج لصحيفة ديلي ريكورد الاسكتلندية: «أحب الرياضة، وفي الرياضة يرحل اللاعبون والمدربون، وتمضي الحياة». وأضاف: «علينا احترام مارتن أونيل بشدة، لأنه عاد عندما احتجنا إليه. أعتقد أنه يجب إعادة أنجي. سيفعل النادي ما بوسعه، لكن الجماهير تتمنى عودته».