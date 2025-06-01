الرئيس الفرنسي يهنئ باريس سان جيرمان بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا

هنأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فريق باريس سان جيرمان على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

وانتزع الفريق الباريسي اللقب بعد فوز كاسح على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5 / صفر في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا معقل نادي بايرن ميونخ، مساء السبت.

وتفاعل ماكرون سريعاً مع هذا الإنجاز التاريخي، وكتب على حسابه الرسمي على منصة (إكس) "أخواتي الأبطال، إنه يوم مجيد لبي إس جي".

وأضاف "أحسنتم، كلنا فخورون بكم، باريس هي عاصمة أوروبا الليلة".

وحقق الفريق الباريسي اللقب الأوروبي تحت قيادة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي الذي احتفل أيضا بفوزه باللقب للمرة الثانية في مشواره التدريبي بعدما قاد برشلونة للفوز به في عام 2015 بعد الفوز على يوفنتوس 3 / 1 على الملعب الأولمبي في برلين.

وبات باريس سان جيرمان أيضا أول فريق فرنسي يحقق الثلاثية في موسم واحد بعد تتويجه بلقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

ويستعد العملاق الفرنسي لتحد جديد بالمشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.

وسيلعب باريس سان جيرمان في المجموعة الثانية التي تضم أتلتيكو مدريد الإسباني وبوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.