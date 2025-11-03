حافظ على سلسلة اللاهزيمة.. الوحدة يهزم ناساف الأوزبكي ويقترب من ثمن نهائي «آسيا للنخبة»



حقق الوحدة فوزاً ثميناً خارج أرضه على حساب ناساف الأوزبكي، اليوم الإثنين، على الملعب المركزي بقرشي، بعدما حول تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز 2-1، في الجولة الرابعة من منافسات مرحلة الدوري لمنطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وواصل الوحدة عروضه القوية في البطولة، وحصد ثلاث نقاط غالية، رفع بها رصيده إلى 10 نقاط، ليتصدر الترتيب «مؤقتاً» ويقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور الـ16، فيما ظل ناساف متذيلاً الترتيب دون رصيد بعد أن تلقى هزيمته الرابعة في البطولة.



وحافظ الوحدة على سلسلة اللاهزيمة، ووصل إلى المباراة رقم 26 على التوالي في جميع المسابقات من دون خسارة. سجل ثنائية «العنابي» فافور أوغبو «52» وكايو كانيدو «89»، فيما سجل هدف ناساف ساردور بيك «42».

رغم أفضلية الوحدة في الشوط الأول إلا أن الفريق لم يستغل تفوقه على مستوى الفرص والاستحواذ، وعجز عن ترجمة تفوقه إلى أهداف بعدما أهدر أكثر من فرصة للتسجيل أبرزها تسديدة فاكوندو من داخل المنطقة ارتدت من العارضة في الدقيقة 10، وعلى عكس مجريات الشوط الأول تقدم ناساف بهدف عن طريق ساردور بيك من تسديدة يسارية بعيدة المدى سكنت الزاوية البعيدة للحارس محمد الشامسي في الدقيقة 42.



وبدأ الوحدة الشوط الثاني بقوة، وضغط على دفاع ناساف، ونجح النيجيري فافور أوغبو في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 52 بكرة رأسية مستغلاً عرضية تاديتش من كرة ثابتة داخل المنطقة، حولها أوغبو في شباك الحارس الأوزبكي.

وواصل الوحدة تهديده مرمى أصحاب الأرض، وتألق حارس ناساف وأنقذ مرماه من هدف من تسديدة البديل كايو كانيدو في الدقيقة 67، وتمكن كايو من خطف الهدف الثاني وهدف الفوز للوحدة من متابعة رائعة لرأسية محمد رسول قرباني، أكملها كايو برأسه في المرمى في الدقيقة 89.