الأهلي يُقلق جماهيره قبل السوبر المصري في الإمارات



صدر الأهلي المصري حالة من القلق الشديد لدى جماهيره بعد أن سقط في فخ التعادل المخيب مع المصري البورسعيدي 0-0 في الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز، قبل خوض غمار كأس السوبر المصري.

ويستعد الأهلي المصري للمشاركة في كأس السوبر المصري المقررة إقامته في أبوظبي في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، إذ يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، يوم الخميس المقبل، في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين. وواصل الأهلي نزيف النقاط في الدوري، إذ يعد التعادل مع المصري هو الثاني للفريق على التوالي بعد التعادل 1-1 مع بتروجيت في الجولة الماضية، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف سيراميكا المتصدر.



حالة القلق من مستوى «المارد الأحمر» باتت في تزايد في ظل تذبذب الأداء والنتائج منذ بداية الموسم على خلاف التوقعات، وبعد ميركاتو تاريخي للعملاق القاهري بضم مجموعة من أبرز النجوم، لكن ظهر الفريق بعيداً عن شخصيته ما يعكس الاهتزاز الكبير داخل القلعة الحمراء.

الأهلي فقد 13 نقطة في 12 مباراة في الدوري بعد أن حقق 6 انتصارات فقط، وتعادل في 5، وخسر مباراة واحدة، ولم يتمكن الجهاز الفني الجديد بقيادة الدنماركي ييس ثوروب الذي تولى المهمة خلفاً لريبيرو من إحداث التغيير المنتظر، وسط اتهامات للاعبين باللامبالاة وعدم تقدير المسؤولية ما يهدد موسم الفريق بالكامل.



وكشفت مباراة المصري عن معاناة الأهلي هجومياً على الرغم من أن الفريق يمتلك أقوى هجوم في الدوري بـ20 هدفاً، إلا أن اللقاء شهد إهدار العديد من الفرص السهلة، وأضاع زيزو ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع كانت كفيلة بحسم نتيجة المباراة.

وبدا واضحاً أن الفريق يعاني من غياب المهاجم الهداف منذ رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي عقب كأس العالم للأندية الأخيرة، وعجز السلوفيني غراديشار ومحمد شريف عن تعويضه بالقدر الكافي، بينما أعلن المدير الفني تحمله المسؤولية، واصفاً ما يحدث في الفريق بأنه أزمة ثقة.



وقال ييس ثوروب مدرب الأهلي إن تسجيل الأهداف أهم شيء في كرة القدم، لكننا لم نفعل ذلك في مواجهة المصري، ودوري كمدير فني أن أستخرج أفضل ما لدى اللاعبين، وكيفية خلق وصناعة الفرص أمام مرمى المنافسين، والفريق نجح في خلق فرص عدة ما يعكس جودة اللاعبين، لكن هناك أزمة ثقة سنعمل على علاجها، وينقصنا فقط ترجمة الفرص إلى أهداف.

وأثارت النتائج الأخيرة الشكوك حول مدى قدرة الأهلي على الاحتفاظ بلقب كأس السوبر المصري في الإمارات في ظل هذا المستوى، والانتقادات الموجهة للاعبيه، في الوقت الذي طالب فيه نجوم سابقون الإدارة برئاسة محمود الخطيب باتخاذ إجراءات عاجلة وموقف حاسم قبل فوات الأوان.



وقال هاني رمزي نجم الأهلي السابق إنه يجب أن يكون هناك وقفة حازمة مع اللاعبين، مطالباً مدير الكرة، وليد صلاح الدين، بإيقاف مستحقات اللاعبين إلا في حالة الفوز بكأس السوبر وبعد تحسن النتائج.

واتفق معه في الرأي، نجم الفريق السابق، ضياء السيد، مؤكداً في تصريحات تلفزيونية أنه لا بد من الاستغناء عن بعض النجوم في يناير ومن يجد نفسه خارج النادي فهو من ظلم نفسه.



وقال الإعلامي، أحمد شوبير قائد وحارس مرمى الفريق السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: الموضوع بقى صعب جداً ليس في الدوري فقط، وإنما على الموسم بالكامل.

وتصل اليوم الإثنين، بعثة الأهلي المصري إلى الإمارات، حيث يخوض الفريق تدريباته بمدينة العين، ويؤدي مرانه الأساسي يوم الأربعاء المقبل، على استاد هزاع بن زايد، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا. ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بكأس السوبر المصري بـ15 لقباً، وسط تساؤلات حول ما إذا كان السوبر القادم بوابة عودة الثقة للفريق ولجماهيره.