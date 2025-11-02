مورايس قبل مواجهة ناساف الأوزبكي: كل مباراة في نخبة آسيا لها قصة مختلفة



شدد البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الوحدة على احترامه لفريق ناساف الأوزبكي على الرغم من عدم تحقيق الأخير لأي نقطة في دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً على صعوبة اللقاء مثل أي مباراة يخوضها الفريق في البطولة. ويلتقي الوحدة خارج أرضه مع ناساف الأوزبكي، غداً الاثنين، بالملعب المركزي بقرشي، في الجولة الرابعة لمنافسات مرحلة الدوري لمنطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025.

وقال مورايس في مؤتمر صحفي، اليوم، للحديث عن المباراة: نحترم ناساف رغم أنه لم يحقق أي نقاط منذ بداية البطولة، ويحتل المركز الأخير في ترتيب الفرق الـ 12، لكن هذا لا يعني أن مهمتنا سهلة، خصوصاً وأن ناساف لعب مباراتين خارج أرضه وأمام منافسين أقوياء مثل الهلال والأهلي السعوديين.



وأضاف: كل مباراة لها قصة مختلفة، وأؤمن بأن أي مباراة تختلف عن الأخرى في دوري الأبطال، لاسيما وأن البطولة ليست سهلة وتضم فرقاً على أعلى مستوى. وأوضح مورايس أن الوحدة يسعى لتقديم عرض قوي يمكنه من العودة بنتيجة إيجابية ومواصلة مشواره نحو التأهل إلى الدور المقبل.



ويحتل الوحدة المركز الرابع في مرحلة الدوري برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين خلف الهلال السعودي المتصدر، والأهداف عن أهلي جدة وشباب الأهلي اللذين يملكان نفس رصيد «العنابي». وحقق الوحدة الفوز في الجولة الأولى على الاتحاد السعودي 2-1، وتعادل في الجولة الثانية خارج ملعبه مع تراكتور سازي الإيراني، وفاز في الجولة الثالثة على الدحيل القطري 3-1 في أبوظبي.