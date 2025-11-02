الوحدة يواجه ناساف الأوزبكي بطموح «العاشرة»



يخوض الوحدة اختباراً مهماً خارج قواعده عندما يحل ضيفاً على ناساف الأوزبكي عند الساعة 5:45 بتوقيت الإمارات، مساء غدٍ الاثنين، بالملعب المركزي بمدينة قرشي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة. ويسعى الوحدة إلى مواصلة عروضه القوية في البطولة بعد أن حقق فوزين على حساب الاتحاد السعودي 2 ـ 1 والدحيل القطري 3 ـ 1 وتعادل خارج أرضه مع تراكتور الإيراني 0 ـ 0.

ويحتل الوحدة المركز الرابع في مرحلة الدوري برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن أهلي جدة وشباب الأهلي، وبفارق نقطتين خلف الهلال السعودي المتصدر بـ9 نقاط.



ويتطلع الوحدة إلى استثمار الفترة الجيدة التي يعيشها الفريق على الصعيدين المحلي والقاري، إذ نجح الفريق في التأهل إلى دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة بعد التغلب على الظفرة، وحقق فوزاً ثميناً على النصر في دوري المحترفين بعدما حول تأخره مرتين إلى فوز 3 ـ 2، رفعت رصيد الفريق إلى 17 نقطة في مطاردة العين على القمة.

وتميز الوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة بالصلابة الدفاعية، إذ لم يستقبل سوى هدفين فقط في المباريات الثلاث، كما أسهمت قوة دفاع «العنابي» في إنهاء سلسلة من 13 مباراة قوية دون شباك نظيفة، حين تعادل سلباً مع تراكتور الإيراني في الجولة الثانية، وسيسعى الفريق إلى الحفاظ على نظافة شباكه خارج أرضه في مباراتين متتاليتين للمرة الثالثة في تاريخه الآسيوي.



ويأمل الوحدة العودة إلى أبوظبي بنتيجة إيجابية، إذ إن الفوز سيرفع رصيده إلى 10 نقاط ويقربه كثيراً من التأهل إلى دور الستة عشر للبطولة، أو نقطة التعادل على أقل تقدير لمواصلة الحفاظ على سلسلة عدم الخسارة في جميع المسابقات للمباراة الـ26 على التوالي.

ويعول المدير الفني للوحدة، البرتغالي خوسيه مورايس، على الحالة الفنية الجيدة التي يمر بها الفريق، والروح المعنوية التي يتمتع بها اللاعبون على خلفية النتائج الإيجابية منذ بداية الموسم، وتبدو الكفة تميل لمصلحة الوحدة رغم أنها المواجهة الأولى التي تجمعه بناساف في ضوء نتائج الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث لم يحقق الفريق الأوزبكي أي نقطة حتى الآن.



ويدخل ناساف اللقاء وهو يمر بفترة صعبة على الصعيد القاري بعد تلقيه ثلاث خسارات متتالية وضعته في ذيل ترتيب مرحلة الدوري، حيث تظهر معاناة الفريق الأوزبكي بشكل واضح في آسيا رغم تميزه المحلي، حيث يخوض حامل لقب الدوري في الموسم الماضي سباقاً متقارباً على صدارة الدوري لهذا الموسم مع فريق نيفتشي فيرغانا.

وكان ناساف قد خسر في الجولة الأولى أمام الأهلي السعودي 2 ـ 4 في جدة، وخسر في الجولة الثانية أمام الهلال 2 ـ 3 في قرشي، وخسر في الجولة الثالثة أمام شباب الأهلي 1 ـ 4 في دبي.